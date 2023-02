A- A+

A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de recuperação judicial apresentado pela Nexpe, antiga Brasil Brokers, nesta quarta-feira (15).

Com uma dívida superior a R$ 94 milhões, fez a solicitação de proteção à Justiça na terça-feira, com estrutura financeira em risco pelo passivo trabalhista e efeitos do tombo em venda registrado pelo setor no período de pandemia.

A decisão, assinada pela juíza Maria Rita Rebello Pinho Dias, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, garante à Nexpe proteção contra execuções por um prazo de 180 dias.

Com o deferimento do processo, as seis subsidiárias do grupo — Abyara Brokers, Basimóvel, Bamberg, Global Consultoria Imobiliária, MF, Tropical Corretora e Niterói Administradora de Imóveis — estarão consolidadas com a Nexpe no processo de recuperação judicial.

Antonia Viviana Cavalcante, da ACFB, com sede em São Paulo, foi nemoada como administradora judicial do processo.

Pela legislação vigente, a Nexpe tem agora um prazo de 60 dias para apresentar seu plano de recuperação judicial.

