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Internacional Justiça australiana confirma multa de US$ 465 mil contra rede social X tribunal federal determinou em outubro de 2024 que a plataforma deveria responder à notificação e, nesta quinta-feira (21), a rede social foi condenada a pagar uma multa de 650 mil dólares australianos (464.900 dólares americanos)

Um tribunal federal australiano confirmou nesta quinta-feira (21) uma multa de quase 465 mil dólares (2,32 milhões de reais) contra a rede social X, propriedade do magnata Elon Musk, acusado de não cumprir as normas de segurança infantil na internet, o que encerra uma batalha judicial de três anos.

De acordo com a legislação australiana, o órgão regulador da internet, eSafety, pode multar empresas que não respondam a obrigações de informações previstas sobre como garantir a segurança online das crianças.

Em fevereiro de 2023, o eSafety entrou em contato com o então Twitter e pediu que explicasse como estava enfrentando a propagação de conteúdo de abuso sexual infantil.

No mês seguinte, o Twitter foi incorporado à recém-criada X Corp, de Musk, que acabou multada por respostas “incompletas” aos pedidos do eSafety.

Um tribunal federal determinou em outubro de 2024 que a X deveria responder à notificação e, nesta quinta-feira, a rede social foi condenada a pagar uma multa de 650 mil dólares australianos (464.900 dólares americanos).

O governo australiano está na vanguarda dos esforços globais para controlar as grandes empresas de mundo, incluindo as primeiras leis do mundo, impostas no ano passado, que proíbem menores de 16 anos de acesso a plataformas como Instagram e TikTok.

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