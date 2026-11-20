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DÍVIDA Justiça autoriza Grupo Pão de Açúcar a pagar dívidas trabalhistas em 72 parcelas Em recuperação extrajudicial, rede de supermercados aguarda análise semelhante em outros tribunais

O Grupo Pão de Açúcar informou ao mercado que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região (TRT-2) aprovou um plano para estender o prazo de pagamento de R$ 140 milhões em dívidas trabalhistas da companhia.

O GPA, que detém as marcas Pão de Açúcar, além das redes Extra e Assaí, deveria pagar todo este montante até o fim do ano que vem, mas agora obteve permissão para quitar o passivo trabalhista em até 72 parcelas (seis anos), com correção monetária pela Taxa Selic.

O anúncio acontece diante do pedido de recuperação extrajudicial, obtido em março e homologado no mês passado, com aprovação de cerca de 58% dos representantes de créditos da empresa. O acordo prevê a renegociação de R$ 4,56 bilhões em dívidas e foi referendado pela Justiça de São Paulo.

Em fato relevante divulgado a investidores e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de quinta-feira, o GPA afirmou que a “aprovação do PEPT (Plano Especial de Pagamento Trabalhista) permitirá à Companhia melhorar a gestão do seu passivo trabalhista, tendo maior previsibilidade do fluxo de pagamentos e possibilidade de realização de acordos individuais para redução das obrigações”.

A varejista disse ainda que seguirá avaliando oportunidades de novos planos de pagamento aos colaboradores, “à medida que outros processos avancem para a fase de execução”. Existem duas outras discussões de pagamentos aos colaboradores neste regime sendo discutidas no TRT da 10ªregião (Distrito Federal e Tocantins) e 15ª região (interior paulista), informou a companhia no comunicado.

O GPA reportou, no último dia 4, um prejuízo líquido de R$ 731 milhões no terceiro trimestre de 2026, ante lucro de R$ 134 milhões em igual período do ano passado. Entre julho e setembro, a companhia obteve receita de R$ 4,12 bilhões, queda de 9,6% na comparação com o total obtido nos mesmos três meses de 2025.

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