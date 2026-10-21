Justiça autoriza processo de recuperação judicial da Casas Bahia

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A Justiça de São Paulo aprovou nesta quarta-feira o processamento do pedido de recuperação judicial da Casas Bahia, e deu 30 dias para que o grupo resolva pendências na documentação apresentada ao juízo.

A varejista tenta reestruturar um passivo que soma R$ 17,3 bilhões devidos a mais de 28 mil credores.

Segundo a juíza Tainá Maria Leonardo de Oliveira, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), os fluxos de caixa das seis empresas do grupo precisam ser individualizados e a lista de credores ainda está em atualização.

"Trata-se de pendências identificadas, delimitadas e passíveis de esclarecimento ou complementação, e não de vícios que inviabilizam, por si sós, o processamento da recuperação judicial", ressatou a magistrada.

A juíza também manteve a proteção de 180 dias (período chamado de stay period) contra a execução de dívidas concedida a Casas Bahia em agosto, após a companhia admitir que houve "corrida de credores contra o patrimônio" da empresa desde a abertura do processo de recuperação, em 16 de agosto.

Na decisão, a juíza também nomeou como administradora judicial da companhia a AJ Ruiz Consultoria Empresarial, que deverá se manifestar quanto a possível necessidade de uma prorrogação no prazo do stay period.

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