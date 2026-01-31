Dom, 01 de Fevereiro

domingo31/01/2026
CASO MASTER

Justiça de SP determina bloqueio de R$ 150 milhões da Fictor, empresa que fez proposta pelo Master

Valor é garantia mínima exigida em contrato de operação de cartões de crédito do grupo financeiro, mas não estava sendo cumprida

Fachada do Banco Master em São Paulo Fachada do Banco Master em São Paulo  - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Pressionada por investidores que não estão recebendo o retorno de seus investimentos, a Fictor, holding que atua no ramo de alimentos, infraestrutura e financeiro sofreu mais um revés esta semana.

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio cautelar de R$ 150 milhões em ativos financeiros do grupo Fictor. A decisão tem como objetivo manter uma garantia financeira exigida em contrato para uma operação de cartões de crédito empresariais feitas pela Fictor Pay.

A decisão foi proferida em regime de plantão pela desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, no último dia 27.

O texto da juíza explica que a holding “passou a acumular polêmicas, especialmente quando seu nome passou a ser cogitado como o possível adquirente do Banco Master”.

Um dia antes do master ser liquidado pelo Banco Central, a Fictor anunciou ao mercado uma proposta de compra da instituição do banqueiro Daniel Vorcaro.

De acordo com comunicado da Fictor, o objetivo era aportar R$ 3 bilhões no Master, em parceria com investidores árabes.

No mesmo dia do anúncio, Vorcaro foi preso pela Polícia Federal suspeito de crime contra o sistema financeiro. No dia seguinte, o Master foi liquidado e o negócio com a Fictor não saiu do papel.

Na decisão da desembargadora, ela cita a proposta feita pelo Fictor para a compra do Master: "mesmo após a deflagração da operação que investiga as possíveis fraudes financeiras cometidas dentro do Banco Master, no dia 17/11/2025, o Grupo Fictor, em conjunto com grupo de investidores, fez uma elevada proposta de aquisição daquela entidade”.

Com a liquidação do Banco Master, a decisão da Justiça de São Paulo aponta que “o Grupo Fictor poderia ter adquirido ações do banco”, o que geraria “sua insolvência e provavelmente o descumprimento de sua obrigação financeira junto à empresa agravante”. Segundo o despacho da juíza, “há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o indeferimento da medida poderia resultar em danos financeiros vultosos à empresa agravante”.

A empresa que entrou com a ação atua no processamento de cartões para a FictorPay, mas pediu sigilo do processo. A Fictor informou que não vai comentar a decisão da Justiça porque o processo foi colocado em segredo de Justiça a pedido da outra parte, aqueles que fizeram o pedido de bloqueio.

Assim, a justiça determinou o “arresto cautelar de ativos da Fictor, no total de R$ 150 milhões, correspondente ao valor mínimo do cash colateral (a garantia)”.

Caso o bloqueio seja insuficiente, diz o texto, a empresa deverá recompor e manter a conta de garantia nesse valor “com recursos próprios ou de terceiros”.

A decisão veio após recurso da empresa de processamento de cartões, já que uma decisão anterior da Justiça negou o bloqueio dos recursos por falta de provas de risco imediato.

No recurso, a autora da ação mostrou que a Fictor teria retirado os recursos financeiros da garantia alguns dias após o anúncio da compra do banco Master.

Caso a Fictor não cumpra a decisão, a Justiça estabeleceu que seja aplicada multa diária de pelo menos R$ 5 milhões.

Segundo o texto, a medida “mostra-se necessária e não tem caráter irreversível, tratando-se de arresto cautelar de ativos, sujeito a posterior análise quanto à sua transferência para a conta da parte agravante”.

Atraso no pagamento a clientes
A Fictor, que á a principal patrocinadora do time de futebol do Palmeiras, ficou em xeque após apresentar a proposta de compra bilionária do Master num contexto em que a empresa tem atrasado o pagamento a clientes que aplicaram em seus contratos de Sociedade em Conta de Participação (SCP).

Advogados consultados pelo GLOBO observam que as SCPs têm caráter privado e que há uma “linha tênue entre estrutura societária legítima e ofertairregular de investimentos”.

A Associação Brasileira de Assessores de Investimento (Abai), entidade que representa 150 escritórios que totalizam 10 mil desses profissionais no país, entrou com pedido de consulta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) contra a Fictor.

A Abai pede que o “xerife” do mercado de capitais avalie indícios de oferta pública irregular de valores mobiliários (as SCPs) e atuação igualmente irregular no mercado de capitais da Fictor.

De acordo com documento protocolado pela Abai junto à CVM, nesses contratos, a Fictor oferece retornos de 2% a 3% ao mês e até 18% ao ano. No mercado, o retorno de um CDB, por exemplo, é de 1% ao mês, em média na renda fixa, o que totaliza 12% ao ano. A Selic, a taxa básica de juros, está em 15% ao ano.

Em nota, a Fictor informou que a “restrição de liquidez em seus contratos foi resultado de contaminação reputacional externa, que gerou retração natural de investimentos e aumento de cautela por parte de parceiros e contrapartes, afetando temporariamente fluxos operacionais. Não houve alavancagem estrutural como causa do evento. A companhia adotou medidas de reforço de controles e readequação de cronogramas, com normalização progressiva e já adequadamente comunicada aos investidores.” A companhia não comentou sobre os SCPs e o rendimento prometido aos investidores.

A CVM informou que não comenta casos específicos, mas que reclamações e consultas são verificadas, recebendo o tratamento adequado.

