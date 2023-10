Justiça determina bloqueio de R$ 900 milhões de sócios da 123Milhas e demais empresas do grupo

A- A+

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou o bloqueio de R$ 900 milhões em bens e valores dos sócios da 123 Milhas e demais empresas do grupo, informa o site G1. O pedido de bloqueio de valores foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Em setembro, o juiz Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte do TJMG, havia ordenado o bloqueio de até R$ 50 milhões. Em decisão publicada no dia 10 deste mês, no entanto, o limite foi ampliado.

"Considerando que as próprias rés informaram nos autos da ação de recuperação judicial [...] que o valor dos débitos quirografários de todas as empresas do grupo econômico são de, aproximadamente, R$ 900.000.000,00, defiro o pedido de aumento do limite do arresto para esse valor", diz um trecho da decisão.

