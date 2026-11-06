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BRASIL Justiça do DF anula atos que permitiram uso de imóveis para socorrer BRB Decisão foi tomada no âmbito de ações que questionaram o uso de bens do DF e de estatais em operações destinadas ao socorro do BRB

O juiz Daniel Carnacchioni, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, anulou atos administrativos tomados com base em uma lei distrital editada para socorrer o Banco de Brasília (BRB). A norma permitiu que imóveis públicos e ativos de empresas estatais sejam usados para a capitalização da instituição financeira após as fraudes do Banco Master.

Segundo o juiz a previsão é inconstitucional e eventuais bens ou valores já deslocados devem ser restituídos aos cofres públicos.

A decisão foi tomada no âmbito de ações que questionaram o uso de bens do DF e de estatais - Terracap, Novacap, Companhia Energética de Brasília (CEB) e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) - em operações destinadas ao socorro do BRB.

As ações questionam a lei editada que visava beneficiar o banco foi aprovada com "desvio de finalidade", já que visou a recomposição econômico-financeira do BRB, "apesar das irregularidades e inconstitucionalidades apontadas durante o processo legislativo".

Ao avaliar os pedidos, Carnacchioni considerou que a lei distrital não demonstrou "interesse público específico na disponibilização dos imóveis" e não seguiu "pressupostos constitucionais da desafetação e a necessidade de respeito à autonomia patrimonial das entidades proprietárias".

Segundo o juiz, esse cenário "compromete a validade" da permissão concedida para o uso dos bens para socorrer o BRB.

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