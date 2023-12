A- A+

Justiça Justiça do Rio suspende assembleia da Eletrobras que decidiria sobre incorporação de Furnas Decisão, de caráter liminar, foi tomada após trabalhadores entrarem na Justiça com mandado de segurança contra a operação; reunião estava prevista para às 14h

Em decisão liminar, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a reunião de acionistas da Eletrobras que iria votar, nesta sexta-feira, a incorporação de Furnas pela companhia. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) estava prevista para acontecer às 14h.

O mandado de segurança foi impetrado na Justiça por um grupo de sindicatos, incluindo a Associação de Empregados de Furnas (Asef) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região (Sintergia). A Eletrobras poderá recorrer.

O objetivo da assembleia era deliberar sobre a incorporação de Furnas, que é subsidiária integral da Eletobras. A operação incluiria a absorção, pela Eletrobras, de "todos os seus bens, direitos, contingências e obrigações" de Furnas, segundo comunicado feito pela empresa ao mercado. A mudança está prevista no plano estratégico da companhia.

Com atuação em 15 estados do país, além do Distrito Federal, Furnas é opera com a geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Entre os ativos da empresa, estão mais de 20 usinas hidrelétricas. De acordo com a Eletrobras, a "incorporação apresenta oportunidades de redução responsável de custos para o grupo Eletrobras decorrentes especialmente da supressão das redundâncias e ineficiências, bem como da gestão mais eficiente de recursos e pessoas".

