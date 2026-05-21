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Tribunal Regional Federal Justiça Federal barra nova tentativa de cancelamento da homologação do leilão de reserva No prazo de 15 dias, deverão ser apresentados argumentos contrários ao agravo de instrumento pleiteado pela Abraenergias

A Justiça Federal, via Tribunal Regional Federal da 1ª Região, negou o recurso apresentado pela Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias (Abraenergias), que visava o cancelamento do processo de homologação do leilão de reserva de capacidade. Por outro lado, foi determinada a intimação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), da Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da União.

No prazo de 15 dias, deverão ser apresentados argumentos contrários ao agravo de instrumento pleiteado pela Abraenergias.

A decisão é do Juiz Federal, Ailton Schramm De Rocha. Ele mencionou que a eventual homologação do certame não elimina a possibilidade de "controle jurisdicional posterior". Ou seja, a Justiça Federal continuará avaliando a questão e, no limite, se forem confirmadas alegadas irregularidades, poderá adotar eventuais nulidades ou determinar a revisão dos contratos.

"A suspensão dos atos de homologação, adjudicação e celebração, neste estágio avançado do processo de contratação, importaria em significativa ruptura da estabilidade regulatória, frustrando expectativas legítimas dos agentes vencedores que já adotam providências técnicas, operacionais e financeiras voltadas ao cumprimento das obrigações contratuais", declarou o juiz.

A decisão foi prometida na noite da quarta-feira, logo após a 6ª Vara Federal Cível de Brasília ter mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência sobre a questão. As decisões judiciais estão ocorrendo na véspera de reunião extraordinária marcada pela diretoria da Aneel para deliberar sobre os resultados do leilão.

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