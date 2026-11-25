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BRASIL Justiça Federal restabelece regras do vale-alimentação e do vale-refeição para empresas do setor Decisão do TRF-1 atende a recurso da União; governo estima impacto financeiro de cerca de R$ 8 bilhões anuais

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) derrubou nesta terça-feira uma liminar que desobrigava empresas do setor de vale-alimentação e vale-refeição de cumprir as novas regras estabelecidas pelo governo federal para o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).



A decisão restabelece limites para as taxas cobradas dos estabelecimentos comerciais, prevê prazos de repasse dos recursos e a abertura dos sistemas de pagamento das grandes operadoras, para permitir que os cartões sejam aceitos em qualquer máquina.

A decisão foi tomada pelo desembargador federal Alexandre Laranjeira, que acolheu um recurso apresentado pela União contra uma liminar concedida pela 22ª Vara Federal Cível do Distrito Federal em uma ação movida pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

A medida anterior suspendia a aplicação de dispositivos do decreto editado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado para todas as empresas filiadas à entidade. Também impedia o Ministério do Trabalho e Emprego de exigir o cumprimento das novas regras e de aplicar penalidades às associadas com base nesses dispositivos. As novas regras estavam previstas para entrar em vigor no mês passado.

Ao derrubar a liminar, Laranjeira apontou o risco de prejuízo à política pública e considerou que a manutenção de regras distintas para empresas que atuam no mesmo mercado poderia comprometer o funcionamento do programa. O magistrado mencionou ainda uma estimativa apresentada pela União de impacto financeiro de cerca de R$ 8 bilhões anuais.

"A coexistência de regimes distintos no mesmo mercado desarticula a regulação, que pressupõe homogeneidade de regime e aplicação conjunta e coordenada de suas regras", escreveu o desembargador.



O magistrado também destacou que a liminar, por beneficiar todas as associadas sem identificá-las nominalmente, abria espaço para que outras empresas se filiassem à entidade com o objetivo de escapar das novas exigências.

Além disso, segundo Laranjeira, a decisão de primeira instância beneficiava operadoras que já haviam tido liminares suspensas ou pedidos rejeitados pela Justiça em ações individuais.

O desembargador considerou que, em uma análise preliminar, o governo não extrapolou seu poder de regulamentar o programa ao estabelecer as novas regras. Para ele, a própria legislação já prevê restrições aos sistemas fechados de pagamento e permite a regulamentação de prazos de repasse dos recursos.

Entre os dispositivos cuja aplicação foi restabelecida estão os que obrigam operadoras que atendem a mais de 500 mil trabalhadores a adotar sistemas abertos de pagamento, estabelecem limites para as taxas de desconto e tarifas de intercâmbio e fixam em 15 dias o prazo para a liquidação das transações.

Na decisão desta terça-feira, o desembargador também afastou o argumento de que haveria urgência para suspender as medidas. Ele ressaltou que o decreto foi publicado em novembro de 2025, mas que a ação coletiva só foi apresentada em setembro deste ano, quando parte dos prazos de adaptação às novas exigências já havia terminado.

"Não há, igualmente, comprovação de que tenham sido instaurados procedimentos sancionatórios contra as associadas da agravada", afirmou.

Laranjeira reconheceu ainda que a Sexta Turma do próprio TRF-1 já havia suspendido parte das novas exigências em favor de uma operadora. O desembargador ponderou, porém, que aquela decisão tinha alcance restrito a uma única empresa, diferentemente da liminar concedida na ação coletiva.

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