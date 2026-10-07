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negócios Justiça homologa plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar Juíza decide que créditos da Casas Bahia não serão excluídos do processo

A Justiça de São Paulo homologou nesta quarta-feira o plano de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açucar, apresentado em maio pela companhia, com o objetivo de equacionar um total de R$ 4,56 bilhões em compromissos com credores.

O plano é restrito à negociações com os chamados credores quirografários, ou seja, aqueles com créditos sem garantia a receber.

A companhia afirma ter obtido a adesão de credores que detém uma fatia de 57,49% dos créditos sujeitos à recuperação extrajudicial.

A decisão, assinada pela juíza Larissa Gaspar Tunala, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, rejeitou contestações apresentadas por alguns credores, incluindo a da Casas Bahia.

A varejista, em processo de recuperação judicial, pediu a exclusão de um crédito total de R$ 231 milhões — incluindo R$ 174,2 milhões fixados por sentença arbitral.

A magistrada, porém, entendeu se tratar de valores sem garantia e, por isso, sujeitos ao plano.

Com a homologação, os pagamentos aos credores terão início, obedecendo as três modalidades de quitação definidas pelo plano.

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