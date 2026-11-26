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Mundo Justiça internacional define disputa entre Argentina e Reino Unido sobre petróleo nas Malvinas Tribunal deverá se pronunciar exclusivamente sobre as medidas cautelares solicitadas pela Argentina

O Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) divulgará neste sábado (28), em Hamburgo (Alemanha), sua decisão sobre o pedido da Argentina para impedir, com medidas urgentes, o avanço de um projeto de exploração petrolífera ao norte das Ilhas Malvinas.

A demanda argentina constitui um novo capítulo da disputa diplomática, jurídica e política entre Argentina e Reino Unido pela soberania das Malvinas e pelo aproveitamento dos recursos naturais dos espaços marítimos circundantes.

A Argentina contesta o direito do Reino Unido de autorizar atividades de exploração de hidrocarbonetos nas águas no entorno das Malvinas.

Em 28 de setembro, o governo argentino iniciou um procedimento de arbitragem contra o Reino Unido em relação ao projeto petrolífero Sea Lion, impulsionado pela companhia britânica Rockhopper Exploration e pela empresa israelense Navitas Petroleum.

O projeto prevê o desenvolvimento de um importante campo de petróleo localizado ao norte das Malvinas.

Seu avanço representa um ponto de especial sensibilidade para a Argentina, que considera ilegal qualquer autorização unilateral britânica para explorar os recursos naturais de uma zona marítima cuja soberania e jurisdição reivindica.

Enquanto é constituído o tribunal arbitral encarregado de analisar a controvérsia, a Argentina recorreu ao TIDM para solicitar medidas provisórias de caráter urgente.

O TIDM, que se pronunciará no sábado às 11h00 GMT (8h no horário de Brasília), é um organismo judicial internacional independente, criado em virtude da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM ou UNCLOS, na sigla em inglês).

"Contexto do caso"

"A decisão de sábado não determinará a soberania sobre as Falklands (Malvinas), embora a disputa territorial constitua o pano de fundo do caso", explica à AFP Peter Clegg, professor de Política e Relações Internacionais da University of the West of England, em Bristol.

O tribunal deverá se pronunciar exclusivamente sobre as medidas cautelares solicitadas pela Argentina.

"Do ponto de vista político, Buenos Aires poderia apresentar uma resolução favorável como uma prova de que o controle britânico das ilhas não confere ao Reino Unido um direito incontestável de explorar os recursos marítimos de seu entorno", destaca Clegg.

"Isso proporcionaria à Argentina um respaldo diplomático para sustentar seu argumento de que a soberania sobre o arquipélago lhe corresponde", explica o professor.

"Uma vitória britânica reforçaria o argumento de Londres de que as reivindicações marítimas argentinas não podem ser dissociadas da disputa de soberania subjacente e, portanto, não podem ser examinadas dessa forma no âmbito da CNUDM", acrescenta.

Durante as audiências dos dias 10 e 11 de novembro, a delegação argentina solicitou ao tribunal que ordenasse ao Reino Unido a adoção das medidas necessárias para que não sejam realizadas novas perfurações com fins de exploração nem instaladas infraestruturas de produção no âmbito do projeto petrolífero.

Além disso, a Argentina pediu que o Reino Unido se abstenha de conceder novas autorizações para a exploração de hidrocarbonetos na zona marítima em disputa.



Reivindicação histórica de soberania

O objetivo dessas medidas é evitar que o desenvolvimento petrolífero avance enquanto permanece pendente a resolução jurídica da controvérsia.

Quando o governo argentino de Javier Milei apresentou o pedido ao TIDM, em outubro, afirmou que seu objetivo era "preservar os direitos soberanos da Argentina sobre sua plataforma continental".

A posição oficial do governo argentino se insere na reivindicação histórica de soberania sobre as Malvinas e na rejeição às atividades econômicas unilaterais autorizadas pelo Reino Unido nos espaços marítimos circundantes.

Nesse contexto, a administração de Milei busca manter viva a reivindicação argentina nos organismos internacionais e evitar que a exploração de hidrocarbonetos consolide uma situação que Buenos Aires considera contrária a seus direitos soberanos.

"Qualquer que seja o resultado, é provável que o caso complique as relações entre o Reino Unido e a Argentina a curto prazo", resume Clegg.

Javier Milei endureceu seu discurso sobre as Malvinas em setembro, depois que seu homólogo americano, Donald Trump, afirmou que não descartava revisar a posição de neutralidade dos Estados Unidos em relação ao arquipélago.

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