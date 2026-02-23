Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ECONOMIA

Justiça libera R$ 1,4 bilhão do INSS; veja quem recebe

Pagamentos são para ações sem chance de recurso

Reportar Erro
Justiça libera R$ 1,4 bilhão do INSSJustiça libera R$ 1,4 bilhão do INSS - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,4 bilhão para o pagamento de atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a aposentados, pensionistas e outros beneficiários que venceram ações judiciais contra o órgão.

Os valores correspondem a Requisições de Pequeno Valor (RPVs) — dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 97.260, em 2026).

Ao todo, 87 mil segurados serão contemplados em 65,3 mil processos com decisões definitivas, sem possibilidade de recurso.

O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal (TRF).

Leia também

• Zanin autoriza empresária a ficar em silêncio na CPMI do INSS

• INSS começa nesta segunda (23) os pagamentos de fevereiro; confira prazos

• CPMI do INSS, PEC da Segurança Pública e Banco Master marcam retomada dos trabalhos no Congresso

Quem tem direito?
Recebem neste lote os segurados que:

Quais benefícios entram?
As ações envolvem concessão ou revisão de:

Os atrasados são valores retroativos pagos após decisão judicial favorável ao segurado.

RPV ou precatório: qual a diferença?

Na consulta do processo, a sigla RPV indica requisição de pequeno valor; “PRC” identifica precatório.

Como consultar o pagamento?
O Conselho da Justiça Federal repassa os recursos aos seis TRFs do país, responsáveis pelos depósitos, geralmente em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Para saber a data e o valor:

Jurisdição dos TRFs 

   Tribunal Regional Federal   Unidades da federação
  1ª Região (sede no DF)

  DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP  
  2ª Região (sede no RJ)

  RJ e ES
  3ª Região (sede em SP)

  SP e MS
  4ª Região (sede no RS)

  RS, PR e SC
  5ª Região (sede em PE)

  PE, CE, AL, SE, RN e PB
  6ª Região (sede em MG)

  MG

Quanto cada TRF vai pagar? 
Valores previdenciários/assistenciais (RPVs do INSS)

  TRF Valor liberado   Beneficiários  
  1ª Região  

  R$ 380.608.873

   19.826
  2ª Região

  R$ 85.873.540

   5.289
  3ª Região

  R$ 127.892.614  

   5.223
  4ª Região

  R$ 437.462.566

  29.999
  5ª Região   R$ 193.410.882

  15.871
  6ª Região   R$ 169.208.914

  10.796
  Total   R$ 1,39 bilhão

  87.004

Reportar Erro

Veja também

Newsletter