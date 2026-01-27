A- A+

Banco Master Justiça pede que MP-RJ avalie conduta de XP, BTG e Nubank em venda de CDBs do Banco Master Ação questiona se o uso do FGC como argumento de venda omitiu riscos reais aos 800 mil investidores impactados pelo Master

A Justiça do Rio de Janeiro solicitou ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) a responsabilização das empresas XP Investimentos, BTG Pactual e Nubank pela forma como os CDBs do Banco Master foram comercializados antes da liquidação.

O texto sustenta que as instituições utilizaram o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) como principal argumento comercial, criando uma falsa percepção de segurança em relação aos riscos reais do emissor.

Na ocasião, apenas a XP e o Nubank se pronunciaram sobre o caso. A XP classificou a ação como oportunista e alegou que não há dano concreto uma vez que os investidores já estão sendo ressarcidos. Já o Nubank afirmou que encerrou a oferta de CDBs pelo Banco Master em 2024 e que mão trabalha com o modelo de assessores de investimentos.

O MP-RJ irá analisar todas as alegações e caso identifique irregularidades, poderá instaurar um inquérito civil, instrumento utilizado para investigar possíveis fraudes ou danos coletivos.

