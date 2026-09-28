Justiça põe à venda ativos de mineração do Grupo João Santos em Pernambuco
Oferta de jazidas busca quitar débitos tributários e pagar credores na recuperação judicial
O processo de reestruturação do Grupo João Santos e a negociação de débitos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) resultaram na colocação de concessões minerárias do conglomerado à venda. Os lotes envolvem reservas de gipsita, calcário, traquito e granito situadas em municípios como Ipubi, Itaquetinga, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes. As propostas ocorrem exclusivamente por meio do site do leiloeiro oficial Renato Gracie.
Etapas e regras da disputa O certame é realizado de forma eletrônica e dividido em três etapas de lances:
- 1ª Praça: segue até 30 de setembro, aceitando propostas a partir do valor total de avaliação do bem.
- 2ª Praça: caso não haja arremate, a disputa prossegue até 2 de outubro, com lance mínimo equivalente a 50% do valor avaliado.
- 3ª Praça: voltada aos lotes remanescentes, encerra no dia 6 de outubro, autorizando ofertas a partir de 10% da estimativa inicial, conforme prevê a Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005).
O regulamento estabelece a opção de parcelamento do montante arrematado em até 12 vezes, com correção fixada pela Tabela Encoge.
Leia também
• Empresa de Marcos Lamacchia vence leilão de SAF do Vasco
• Décima edição de leilão de gado em Xexéu, na Mata Sul, deverá movimentar R$ 5 milhões
• Aneel aprova edital de novo leilão transmissão de energia, com investimento de R$ 8,9 bi
De acordo com os laudos técnicos anexados ao processo, os ativos somam cerca de 165,2 milhões de toneladas de reservas lavráveis. No aspecto regulatório junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), quatro áreas já possuem Portaria de Lavra concedida e seis contam com Relatório Final de Pesquisa aprovado.
As avaliações e os lances mínimos variam conforme o tipo de minério e a localização das jazidas. Entre as opções ofertadas, um lote de granito em Itaquetinga teve avaliação fixada em R$ 126,4 mil. Já outra área de granito, localizada em Jaboatão dos Guararapes, possui avaliação de R$ 6,4 milhões. Os valores arrecadados no leilão serão destinados à amortização da dívida fiscal da empresa e ao atendimento do plano de credores.