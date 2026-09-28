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Economia

Justiça põe à venda ativos de mineração do Grupo João Santos em Pernambuco

Oferta de jazidas busca quitar débitos tributários e pagar credores na recuperação judicial

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Reserva de minério no interior do estado integra lista de bens levados a leilão judicial.Reserva de minério no interior do estado integra lista de bens levados a leilão judicial. - Foto: Magnific

O processo de reestruturação do Grupo João Santos e a negociação de débitos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) resultaram na colocação de concessões minerárias do conglomerado à venda. Os lotes envolvem reservas de gipsita, calcário, traquito e granito situadas em municípios como Ipubi, Itaquetinga, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes. As propostas ocorrem exclusivamente por meio do site do leiloeiro oficial Renato Gracie. 

Etapas e regras da disputa O certame é realizado de forma eletrônica e dividido em três etapas de lances:

O regulamento estabelece a opção de parcelamento do montante arrematado em até 12 vezes, com correção fixada pela Tabela Encoge.

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De acordo com os laudos técnicos anexados ao processo, os ativos somam cerca de 165,2 milhões de toneladas de reservas lavráveis. No aspecto regulatório junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), quatro áreas já possuem Portaria de Lavra concedida e seis contam com Relatório Final de Pesquisa aprovado.

As avaliações e os lances mínimos variam conforme o tipo de minério e a localização das jazidas. Entre as opções ofertadas, um lote de granito em Itaquetinga teve avaliação fixada em R$ 126,4 mil. Já outra área de granito, localizada em Jaboatão dos Guararapes, possui avaliação de R$ 6,4 milhões. Os valores arrecadados no leilão serão destinados à amortização da dívida fiscal da empresa e ao atendimento do plano de credores.

 

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