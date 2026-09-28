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Economia Justiça põe à venda ativos de mineração do Grupo João Santos em Pernambuco Oferta de jazidas busca quitar débitos tributários e pagar credores na recuperação judicial

O processo de reestruturação do Grupo João Santos e a negociação de débitos com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) resultaram na colocação de concessões minerárias do conglomerado à venda. Os lotes envolvem reservas de gipsita, calcário, traquito e granito situadas em municípios como Ipubi, Itaquetinga, Ipojuca e Jaboatão dos Guararapes. As propostas ocorrem exclusivamente por meio do site do leiloeiro oficial Renato Gracie.

Etapas e regras da disputa O certame é realizado de forma eletrônica e dividido em três etapas de lances:

1ª Praça: segue até 30 de setembro, aceitando propostas a partir do valor total de avaliação do bem.

segue até 30 de setembro, aceitando propostas a partir do valor total de avaliação do bem. 2ª Praça: caso não haja arremate, a disputa prossegue até 2 de outubro, com lance mínimo equivalente a 50% do valor avaliado.

caso não haja arremate, a disputa prossegue até 2 de outubro, com lance mínimo equivalente a 50% do valor avaliado. 3ª Praça: voltada aos lotes remanescentes, encerra no dia 6 de outubro, autorizando ofertas a partir de 10% da estimativa inicial, conforme prevê a Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005).

O regulamento estabelece a opção de parcelamento do montante arrematado em até 12 vezes, com correção fixada pela Tabela Encoge.

De acordo com os laudos técnicos anexados ao processo, os ativos somam cerca de 165,2 milhões de toneladas de reservas lavráveis. No aspecto regulatório junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), quatro áreas já possuem Portaria de Lavra concedida e seis contam com Relatório Final de Pesquisa aprovado.

As avaliações e os lances mínimos variam conforme o tipo de minério e a localização das jazidas. Entre as opções ofertadas, um lote de granito em Itaquetinga teve avaliação fixada em R$ 126,4 mil. Já outra área de granito, localizada em Jaboatão dos Guararapes, possui avaliação de R$ 6,4 milhões. Os valores arrecadados no leilão serão destinados à amortização da dívida fiscal da empresa e ao atendimento do plano de credores.

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