Negócios

Justiça prorroga medida que protege Ambipar contra execuções de credores

Pedido de recuperação judicial da companhia, no entanto, ainda não foi deferido

AmbiparAmbipar - Foto: divulgação

A medida cautelar que protege a Ambipar contra execuções movidas por credores foi prorrogada pela Justiça do Rio de Janeiro por mais 30 dias. O pedido de recuperação judicial apresentado pela companhia na última segunda-feira, porém, ainda não foi deferido.

O grupo de gestão ambiental obteve uma medida cautelar no último dia 25 de setembro e que impede execuções pedidas por credores por 30 dias. Esse prazo venceria neste sábado.

O juiz Leonardo de Castro Gomes, da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, retirou da cautelar os créditos com garantia fiduciária e também as cláusulas com vencimento antecipado de compensação no âmbito de operações compromissadas e de derivativos.

E pediu que a companhia apresente documentações complementares para comprovação de que o foro do processo seria o Rio de Janeiro, o que deve ser feito em cinco dias.

