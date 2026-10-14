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negócios Justiça prorroga prazo para Oncoclínicas apresentar adesão de credores à recuperação extrajudicial Rede de clínicas oncológicas tenta renegociar dívidas de R$ 5,1 bilhões

A Justiça de São Paulo prorrogou em 15 dias o prazo para que a Oncoclínicas comprove ter obtido adesão de credores que representem mais da metade das dívidas incluídas no plano de recuperação extrajudicial.

A rede de clínicas de tratamento oncológica tenta reestruturar um passivo de R$ 5,1 bilhões.

A Oncoclínicas entrou com o pedido de recuperação no dia 13 de julho, após informar ter fechado acordo com credores donos de 37% dos débitos.

Como determina a legislação, a empresa tinha 90 dias para alcançar mais de 50% para que o pedido fosse homologado pela Justiça.

O prazo terminou nesta terça-feira sem que a companhia apresentasse atualizações das negociações.

Na decisão proferida hoje, a juíza Fernanda Perez Jacomini, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJ-SP, afirmou que caso a Oncoclínicas não cumpra a determinação, o processo poderá ser extinto, com a perda das proteções judiciais concedidas.

Até ontem, as negociações com os credores ainda aconteciam, mas sem uma definição, segundo relatam pessoas próximas à companhia ouvidas pelo Globo.

Em fato relevante, a administração da Oncoclínicas afirmou que as tratativas "envolvem uma multiplicidade de fatores (incluindo, dentre muitos outros, o prazo e forma de pagamento dos créditos abrangidos)".

O pedido de recuperação da Oncolínicas inclui 795 credores. A lista de dívidas inclui principalmente operações de financiamento via bancos e mercado de capitais, faturas em aberto com fornecedores de medicamentos e também valores relativos a fusões e aquisições, um dos caminhos que a empresa seguiu nos últimos anos para crescer.

Juntos, a securitizadora Opea, a corretora Pentágono DTVM e a administradora de fundos Oliveira Trust concentram mais de R$ 3 bilhões em créditos.

Já entre os fornecedores, a distribuidora de medicamentos OncoProd tem o maior montante a receber, R$ 1,02 bilhão.

A empresa deve ter condições especiais de pagamento por ser fornecedora, ou seja, essencial para a manutenção dos atendimentos da rede de clínicas.

Num dos pontos mais críticos da crise da companhia, pacientes chegaram a ter atendimentos suspensos por falta de medicamentos.

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