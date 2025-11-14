A- A+

Negócios Justiça suspende falência da Oi e intima União e Anatel a apresentar soluções Tribunal de Justiça acolhe recursos de Bradesco e Itaú. Em decisão, desembargadora exige plano para manter serviços essenciais, inclusive mediante aporte de recursos públicos

Uma nova reviravolta no caso Oi. A desembargadora Mônica Maria Costa, da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), suspendeu a decisão que decretou a falência da tele carioca após recursos apresentados por Bradesco e Itaú. A magistrada determinou que a empresa retorne ao processo de recuperação judicial e cumpra todo o plano aprovado pelos credores.

Em sua decisão, a desembargadora intimou ainda a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o governo federal. A magistrada citou o parecer do Ministério Público, que pediu ao órgão regulador e à União que apresentem soluções alternativas para a manutenção dos serviços públicos essenciais, inclusive mediante aporte de recursos públicos.

Além de ser a única fornecedora de voz em 7.500 localidades, a Oi tem mais de 4.664 contratos firmados com o poder público, sendo responsável por operar telefones de emergência do SUS, Ibama e polícias, entre outros. Ontem, a V.tal, controlada pelo BTG, entrou com recurso questionando a decisão da primeira instância do TJ.

A desembargadora destacou que “a falência não se traduz na melhor solução”, já que sua “descontinuidade acarretaria prejuízos diretos à sociedade e à administração pública, especialmente porque sua atuação está diretamente relacionada à execução de atividades de interesse público”. Atualmente, a Oi está em sua segunda recuperação judicial.

Ela afirmou que, apesar do endividamento, “a questão não se caracteriza no momento como inviável; há ainda jurisdição de soerguimento”. Ao justificar sua decisão, declarou que “os últimos resultados da empresa não atestam definitivamente uma causa para sua quebra, mas sim evidenciam sérios problemas de gestão”.

A magistrada lembrou que “os maiores números negativos de receita bruta ocorrem de maio de 2025 a outubro do mesmo ano”. Segundo a desembargadora, as dificuldades econômicas foram apresentadas a partir da gestão formada após a Pimco adquirir o controle acionário da tele, com 40%, mediante capitalização de parte de seus créditos.

“Indícios de atos de abuso de poder por parte de controladores e administradores foram causa determinante para que a julgadora de primeira instância determinasse o afastamento dos administradores do Grupo Oi”, citou a magistrada.

Ela destacou que, entre os casos de má gestão, houve a “contratação de profissionais com custos elevadíssimos (incluindo a contratação de advogados para promoverem o Chapter 11 nos EUA na ordem de US$ 100 milhões), incompatível com a situação recuperacional”. Assim, ela determinou ainda que Bruno Rezende continue na função de gestor judicial da empresa.

A Oi tem hoje uma dívida total de R$ 11,2 bilhões. De maio a julho deste ano, a operação da companhia ficou negativa em R$ 313 milhões. “Desde janeiro de 2025, os recebimentos mensais vêm sendo, de forma consistente, inferiores às obrigações mensais, ensejando risco de liquidez e dificuldade de cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial homologado”, segundo a decisão.

Ela lembrou que “há necessidade de se conferir segurança jurídica e previsibilidade ao processo para que a liquidação dos ativos se processe de forma ordenada, contudo, dentro do processo de recuperação judicial”.

Após se desfazer de ativos como a rede móvel, a banda larga fixa e a rede de cobre, a tele mantém ainda a divisão Oi Soluções, que atua no mercado corporativo, além da Serede, de manutenção, e da Tahto, de call center.

