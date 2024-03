A- A+

A vice-presidente da Cimed, Karla Marques Felmanas, visitou a Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (25).

Ela foi recebida pela esposa do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, Cláudia Monteiro, e pela diretora administrativa do jornal, Mariana Costa. A empresária lança, na noite desta segunda, no Recife, o livro “Oi, Tchurma”, que marca os 50 anos de vida dela.

Também estiveram presentes na visita a gerente administrativa da Folha, Ivone Palácio; a gerente de Marketing do jornal, Tatiana Rodrigues; a colunista social da Folha de Pernambuco, Roberta Jungmann; e a editora de Política e Economia do jornal, Carol Brito.

O CEO do Experience Club Nordeste, André Farias, e Pedro Marques Felmanas, do Marketing da Cimed, também participaram da visita.

Karla é fenômeno nas redes sociais e uma das mais influentes empresárias do País. O livro “Oi, Tchurma” será lançado na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega, no Bairro do Recife, com uma noite de autógrafos.

No livro, Karla apresenta reflexões e pensamentos sobre a maternidade, carreira, família, sexo, amizade, além do significado da fé e da disciplina em sua história.

A vice-presidente da terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas é casada há 26 anos e tem três filhos - Juliana, Pedro e Eduardo.

Veja também

CONCURSO PÚBLICO Concurso da Caixa: pagamento de inscrição por boleto vai até dia 5 de abril