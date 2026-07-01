Kassab, sobre fim da escala 6x1: não tem como ficar contra
A proposta, que também reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução salarial, está há mais de um mês parada no Senado e ainda não foi despachada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
O presidente do PSD e pré-candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que "não tem como ficar contra" a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.
"Eu, pessoalmente, e posso até falar pelo partido, não tem como ficar contra", disse Kassab, em coletiva de imprensa. "Mas que se faça com muita responsabilidade, para que não traga prejuízo a alguns setores que vão causar prejuízo também aos trabalhadores."
A proposta, que também reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem redução salarial, está há mais de um mês parada no Senado e ainda não foi despachada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O tema é uma das bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará a reeleição em outubro. Para avançar, o texto precisará de ao menos 49 votos favoráveis em dois turnos no Senado.
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As declarações foram feitas após almoço promovido pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, em Brasília. Mais cedo, Kassab foi anunciado como vice na chapa presidencial de Caiado.
Questionado sobre a coordenação da área de segurança pública na campanha, Kassab disse que o próprio ex-governador de Goiás deverá conduzir a elaboração do capítulo do plano de governo. Segundo ele, Caiado reúne experiência e resultados na área, que considera uma das principais marcas de sua gestão estadual.
Sobre a eventual definição de nomes para a área econômica, Kassab afirmou que Caiado tem conversado com diferentes interlocutores e ainda está formando suas convicções sobre o tema. "Mas não tem, assim, nenhum nome ainda que esteja encaminhado", disse.