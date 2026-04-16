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Luxo

Kering apresenta plano para reconquistar clientes e investidores

Empresa pretende "gerar bilhões de euros em receitas adicionais com artigos de couro até 2030", indicou.

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O recém-nomeado diretor executivo do conglomerado francês de moda e luxo Kering, Luca De Meo, discursa durante a assembleia de acionistas do grupo, na sede da Kering em Paris, em 9 de setembro de 2025O recém-nomeado diretor executivo do conglomerado francês de moda e luxo Kering, Luca De Meo, discursa durante a assembleia de acionistas do grupo, na sede da Kering em Paris, em 9 de setembro de 2025 - Foto: Thomas Samson / AFP

O grupo francês de luxo Kering apresentou nesta quinta-feira (16) um plano de relacionamento, destinado a recuperar a prestígio junto a clientes e investidores após vários anos difíceis, prejudicados especialmente pela marca italiana Gucci.

Entre os anúncios na cidade italiana de Florença, o diretor-geral Luca de Meo insistiu no papel fundamental da Gucci, que representa cerca de 40% das vendas anuais e que enfrenta uma forte queda desde 2023.

Segundo analistas, a perda de atratividade deve ter problemas de qualidade, excesso de peças de “streetwear” e a onipresença do logotipo com o duplo G, enquanto outras marcas de luxo apostam na exclusividade.

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“Nossa prioridade é fazer com que a Gucci volte a ser indispensável”, afirmou. “Em um segundo deve ser possível considerar que é Gucci, e isso não significa cobrir o mundo de GG. Também pode ser discreto”, destacou.

A Kering (proprietária de Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Kering Eyewear e Boucheron, entre outras) pretende “gerar bilhões de euros em receitas adicionais com artigos de couro até 2030”, indicou.

Também aplicará medidas em todas as suas marcas no mercado chinês, fundamentais para o setor de luxo, onde o grupo francês prevê aumentar significativamente os orçamentos de marketing, além de fechar pontos de venda.

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