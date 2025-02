Kindle: Amazon vai impedir downloads de e-books para o computador a partir de quarta-feira. Entenda

A- A+

A Amazon vai remover, na próxima quarta-feira (26), a função que permite baixar e-books no computador para transferi-los via USB ao Kindle, seu dispositivo de leitura digital.

Apesar de não ser um recurso conhecido pela maioria dos usuários, é uma alternativa ao envio dos livros eletrônicos para outros aparelhos por Wi-Fi ou internet móvel.

A função está disponível apenas para e-books comprados individualmente pelo usuário. Ou seja, títulos do Amazon Unlimited, o serviço de assinatura da empresa, não podem ser baixados.





A informação sobre o fim da função é exibida como uma notificação para os usuários que tentam fazer o download via USB.

Amazon vai impedir downloads de e-books no computador a partir desta quarta-feira — Foto: Reprodução

Embora a Amazon não tenha explicado oficialmente os motivos da alteração, a remoção do recurso dificulta a manipulação dos arquivos e evita que usuários contornem o sistema de proteção de direitos autorais.

Atualmente, os e-books são baixados no formato AZW3, que, ao ser salvo no computador, permite que seja removido o Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM), um "cadeado" digital que restringe a abertura dos arquivos apenas a dispositivos autorizados pela Amazon.

Com a conversão para formatos sem DRM, os livros passam a ser compatíveis com diversos dispositivos digitais.

No entanto, com a mudança, usuários que não tenham cópias dos arquivos em outros formatos correm o risco de perder o acesso a seus e-books em determinadas situações. Isso porque a Amazon tem a possibilidade de removê-los das contas por questões de direitos autorais ou fim de acordos com editoras e autores.

Usuários de versões mais recentes do Kindle já convivem com essa limitação desde outubro do ano passado. Agora, o bloqueio será aplicado a todos os modelos do aparelho.

Alternativas

Ainda será possível baixar os arquivos diretamente no Kindle por Wi-Fi ou internet móvel. Os e-books estarão vinculados à conta do usuário na Amazon, impedindo que sejam acessados em outro Kindle, que não esteja registrado no mesmo login.

Outros formatos, como PDFs, ainda poderão ser transferidos via USB. Segundo o portal Tecnoblog, alternativas como o aplicativo Kindle para PC ou de outras empresas, como o Calibre, ainda podem permitir o envio de arquivos ao dispositivo, mas o download direto de livros comprados para o computador será descontinuado.

Como baixar o e-book no computador

Com a função de baixar os arquivos no computador prestes a acabar, muitos usuários estão se perguntando como garantir acesso contínuo aos seus livros digitais. Veja abaixo um passo a passo de como baixar os arquivos fora do Kindle antes que essa funcionalidade seja descontinuada.

1 - Acesse o Site da Amazon:

Faça login na sua conta Amazon.

Vá em "Ebooks Kindle"

Em seguida, clique seção "Dispositovs e conteúdos".

2 - Localize Seu E-book:

Na aba "Conteúdo", encontre o ebook que deseja transferir.

Clique no botão "Mais ações" ao lado do título do livro.

3 - Baixe e Transfira por USB:

Selecione a opção "Baixar e transferir por USB".

Escolha o dispositivo Kindle associado à sua conta.

Clique em "Baixar" para salvar o arquivo no seu computador.

4 - Conecte Seu Kindle ao Computador:

Use um cabo USB para conectar seu Kindle ao computador.

5 - Transfira os Arquivos:

O dispositivo será reconhecido como um armazenamento externo no Explorador de Arquivos (Windows) ou Finder (Mac).

Copie os arquivos baixados (geralmente AZW, AZW3 ou KFX) da pasta onde foram salvos no computador.

Cole-os na pasta “Documents” dentro do armazenamento do Kindle.

6 - Verifique Seu Livro no Dispositivo:

Após concluir a cópia, desconecte o Kindle com segurança.

Acesse sua biblioteca no dispositivo; o livro deve aparecer automaticamente.

