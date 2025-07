A- A+

TECNOLOGIA Kindle com tela colorida chega ao Brasil nesta quinta-feira (24) Kindle Colorsoft é o primeiro com display colorido da Amazon

A Amazon passou a comercializar nesta quinta-feira o Kindle Colorsoft, primeiro com tela colorida, no Brasil. O eletrônico para leitura de livros já está disponível no site da varejista por R$ 1.499, valor que pode ser parcelado em até 12x sem juros ou a vista com 10% de desconto.



Lançado em outubro de 2024, o produto é ideal para revistas, livros ilustrados, infantis e histórias em quadrinhos.

Segundo a Amazon, o novo modelo mantém todo o conforto visual e a leitura sem interrupções, agora com mais de 4.000 cores para dar vida à biblioteca. Além disso, a tela Colorsoft de 7” proporciona uma leitura confortável e dá vida às capas e conteúdos coloridos. Com a temperatura de luz ajustável, a tela antirreflexo e bateria de longa duração, ele permite ler de qualquer lugar.

O usuário ainda pode destacar suas passagens favoritas em amarelo, laranja, azul e rosa. E também usar o recurso "cor da página" para inverter o texto preto e o fundo branco dos livros ou vice-versa.





"Apesar de ser diferente do modo noturno, este recurso oferece uma leitura confortável enquanto mantém a exibição das cores nas imagens e capas", informa a descrição do aparelho.

