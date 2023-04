Koru, o superiate de Jeff Bezos, que custou R$ 2,6 bi e tem 127 metros de extensão, faz seu 1º

A- A+

O bilionário e fundador da Amazon, Jeff Bezos, deve ter seu novo superiate pronto a tempo para o verão. O Koru deixou um estaleiro na Holanda na semana passada e ancorou na quarta-feira na costa da Espanha, perto de Maiorca, onde está passando por testes.

A excursão do Koru faz parte dos testes de mar em que um proprietário coloca o barco à prova para garantir que tudo esteja funcionando corretamente, de acordo com uma fonte familiarizada com suas viagens, que pediu anonimato. A embarcação poderia retornar ao estaleiro para ajustes finais antes de ser entregue a Bezos.

Estima-se que o superiate de 127 metros de comprimento e três mastros tenha custado ao fundador da Amazon mais de US$ 500 milhões (o equivalente a cerca de R$ 2,6 bilhões). Bezos, de 59 anos, é a terceira pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 126,2 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Anteriormente conhecido como Y721, a embarcação de luxo agora está registrada como Koru e está navegando sob a bandeira das Ilhas Cayman. É o maior iate à vela, de acordo com a Boat International, e um dos maiores a serem construídos pela Oceanco, com sede em Alblasserdam, na Holanda. O veleiro de luxo pode acomodar 18 pessoas, e requer uma tripulação de 40 marinheiros.

Um porta-voz da Amazon não respondeu a um pedido de comentário.

O tamanho do superiate causou várias dores de cabeça para Bezos e seus construtores. A altura de seus mastros iria originalmente forçar a cidade holandesa de Roterdã a desmontar a histórica ponte Koningshaven , para que o barco pudesse chegar ao oceano.

As autoridades municipais inicialmente concordaram em desmontar temporariamente a seção central da ponte, cuja estrutura é de aço, mas a Oceanco acabou retirando o pedido em meio ao clamor público. O construtor naval acabou rebocando o navio para o mar sem os mastros.

O tamanho das velas também significava que o iate não poderia ter um heliporto a bordo. Em vez disso, Bezos e sua parceira piloto de helicóptero, Lauren Sanchez, contarão com um barco de apoio, que atualmente cruza o Atlântico com destino a Gibraltar, de acordo com dados de rastreamento de embarcações.

