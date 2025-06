Kraft Heinz anuncia que eliminará corantes artificiais de seus produtos nos EUA até 2027

A- A+

A Kraft Heinz eliminará os corantes artificiais de seus produtos nos Estados Unidos a partir de 2027 e deixará de lançar novos produtos com esses corantes.

A decisão foi tomada quase dois meses após autoridades de saúde dos EUA declararem que incentivariam os fabricantes de alimentos a eliminarem os corantes artificiais à base de petróleo da cadeia alimentar do país.

A Kraft Heinz afirmou nesta terça-feira, 17, que quase 90% de seus produtos nos EUA já não contêm corantes alimentícios, farmacêuticos e cosméticos, mas que os produtos que ainda utilizam esses corantes os terão removidos até o final de 2027. Os corantes FD&C são aditivos sintéticos aprovados pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para uso em alimentos, medicamentos e cosméticos.

A Kraft Heinz informou que muitos de seus produtos nos EUA que ainda usam os corantes FD&C estão nas categorias de bebidas e sobremesas, incluindo certos produtos vendidos sob marcas como Crystal Light, Kool-Aid, Jell-O e Jet-Puffed.

A empresa afirmou que, em vez disso, usará corantes naturais nesses produtos.

"A grande maioria de nossos produtos usa corantes naturais ou não utiliza corantes, e temos trabalhado para reduzir o uso de corantes FD&C no restante do nosso portfólio", disse Pedro Navio, presidente da Kraft Heinz para a América do Norte, em comunicado.

A empresa também pretende trabalhar com os licenciados de suas marcas para incentivá-los a remover os corantes.

Em abril, o comissário da FDA, Marty Makary, declarou em uma coletiva de imprensa que a agência tomaria medidas para eliminar os corantes sintéticos até o final de 2026, principalmente contando com esforços voluntários da indústria alimentícia.

Defensores da saúde pública há muito pedem a remoção de corantes artificiais dos alimentos, citando estudos variados que indicam que eles podem causar problemas neurocomportamentais, incluindo hiperatividade e dificuldades de atenção em algumas crianças. A FDA, por sua vez, sustenta que os corantes aprovados são seguros e que "o conjunto de evidências científicas mostra que a maioria das crianças não sofre efeitos adversos ao consumir alimentos com aditivos colorantes."

Atualmente, a FDA permite o uso de 36 aditivos de cor em alimentos, incluindo oito corantes sintéticos. Em janeiro, a agência anunciou que o corante conhecido como Vermelho 3 - usado em balas, bolos e alguns medicamentos - será proibido em alimentos até 2027, pois causou câncer em ratos de laboratório.

Corantes artificiais são amplamente utilizados em alimentos nos EUA. No Canadá e na Europa - onde os corantes sintéticos precisam vir acompanhados de advertências - os fabricantes usam, em sua maioria, substitutos naturais. Vários estados, incluindo Califórnia e Virgínia Ocidental, aprovaram leis que restringem o uso de corantes artificiais em alimentos.

Muitas empresas alimentícias dos EUA já estão reformulando seus produtos, segundo a Sensient Colors, uma das maiores produtoras mundiais de corantes e aromatizantes para alimentos. Em vez de corantes sintéticos, os fabricantes podem usar tons naturais derivados de beterraba, algas, insetos esmagados e pigmentos de batata-doce roxa, rabanetes e repolho roxo.



