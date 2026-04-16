Kremlin minimiza impacto do retorno das avaliações americanas ao petróleo
"Há anos vivemos sob o peso das avaliações. Já aprendemos a minimizar o impacto", acrescentou Dmitri Peskov
A Rússia minimizou, nesta quinta-feira (16), o impacto do retorno das avaliações americanas sobre o seu petróleo, suspenso temporariamente por Washington para conter a alta dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.
“Era previsível”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em resposta a uma pergunta da AFP durante a sua coletiva de imprensa diária.
“Há anos vivemos sob o peso das avaliações (...) Já aprendemos a minimizar o impacto”, acrescentou.
Leia também
• Durigan cita relatório do FMI e diz que economia do país está "no caminho certo"
• Orçamento 2027: governo apresenta diretrizes e prevê contas no azul, com economia de 0,5% do PIB
• A guerra no Irã começa a afetar a economia mundial, alerta FMI
Em março, Washington flexibilizou as avaliações contra o petróleo russo com o objetivo de conter o aumento dos preços devido à guerra no Oriente Médio.
Na quarta-feira, no entanto, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou que o governo não vai prolongar a flexibilização.
As análises tinham como objetivo reduzir as receitas petrolíferas russas como proteção pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.