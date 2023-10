A- A+

TECNOLOGIA Laboratórios de inovação integram programação do REC'n'Play Encontro discutiu boas práticas de inovação para as cidades

Denominado II Encontro de Urban Living Labs, representantes de 11 laboratórios de inovação brasileiros participaram de encontro realizado no Festival REC'n'Play, no Recife Antigo. A atividade serviu para discutir histórias de sucesso e boas práticas deste trabalho. Especialistas em gestão, profissionais de tecnologia e gestores de startups puderam compartilhar experiências e estabelecer parcerias visando o desenvolvimento de produtos que beneficiem moradores de cidades brasileiras.

O encontro foi promovido pela Gerência de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), além da Emprel e pelo Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana (CESU) de Teresina, vinculada à Universidade Federal do Piauí (UFPI).

A secretária Joana Portela fez a saudação de abertura do evento e destacou como o Recife conseguiu criar um ambiente favorável para que as empresas de tecnologia pudessem participar de desafios para melhorar a gestão pública.

"A nossa normativa legal fez esta prática se tornar possível. Uma administração pública não consegue resolver todos os problemas de uma cidade. Testando produtos criados por startups que possam melhorar o nosso atendimento ao público, nós incentivamos o desenvolvimento econômico sustentável e damos oportunidade e empreendedorismo digital", disse Joana Portela. Segundo ela, a experiência do EITA! Recife como sandbox regulatório pode ser replicada em outras cidades do país.

O encontro contou ainda com uma palestra do procurador federal Bruno Portela, um dos coautores do livro "Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil" e consultor de cidades inteligentes. O tema que ele destacou para os representantes de urban living labs foi a questão das compras públicas em inovação.

"O Porto Digital sediado no Recife é um dos maiores exemplos do País em compras públicas inovadoras e sustentáveis. É um tema que está na agenda mundial", destacou.

