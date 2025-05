A- A+

Aniversário Lafepe 60 anos: modernização, inovação e protagonismo nacional Presidente da entidade detalha os avanços, desafios e metas do laboratório; articulação do governo do estado garantiu um aporte para a instituição de R$ 259 milhões, fruto de um movimento liderado pela governadora Raquel Lyra

O Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe) completa 60 anos consolidado como um dos maiores laboratórios públicos do país e referência na produção de medicamentos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sob a presidência de Plínio Pimentel, a instituição, vinculada à secretaria de Saúde do Governo do Estado, vive um momento de modernização, ampliação da capacidade produtiva e fortalecimento de parcerias estratégicas. Um dos marcos recentes é o maior investimento da história do laboratório – R$ 259 milhões do Governo Federal – conquistado por articulação da governadora Raquel Lyra (PSD).

Nesta entrevista, o gestor comenta os avanços da entidade, os impactos desse aporte e os planos para o futuro. Investimento Segundo Plínio Pimentel, o aporte de R$ 259 milhões do Governo Federal representa não apenas um presente de aniversário, mas um reconhecimento da importância estratégica do laboratório para o Sistema Único de Saúde (SUS).

"Esse investimento foi a melhor coisa que podia ter acontecido para a gente nos 60 anos. É o reconhecimento do Ministério da Saúde com o governo do estado. Vamos modernizar nosso parque para os próximos 20 ou 30 anos", afirmou.

As licitações para aquisição de novos equipamentos já estão em andamento. A previsão é de que, até meados de 2026, as primeiras máquinas com tecnologia de ponta estejam chegando ao laboratório. “A expectativa é mais do que dobrar a capacidade de produção, garantindo qualidade e volume para atender à crescente demanda do SUS”, completou.

Nova linha

Apesar de ter como foco principal o fornecimento ao SUS, o Lafepe também está investindo em uma nova linha de suplementos alimentares, disponíveis diretamente ao público nas farmácias próprias da entidade.

“Relançamos a vitamina C, marca conhecida pelos pernambucanos, agora como suplemento alimentar. Já temos também vitamina C+D+zinco, e estamos desenvolvendo vitamina D simples, ômega e polivitamínicos. É uma forma de ficar mais próximo da população”, destacou Pimentel.

Parcerias

O Lafepe também se destaca pelo investimento em pesquisa e desenvolvimento. Em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o laboratório está à frente de dois projetos de destaque: o desenvolvimento de um medicamento para hanseníase e outro com cannabis medicinal.

“O Lafepe e Governo de Pernambuco estão desenvolvendo, junto à UFPE, um medicamento para hanseníase. Hoje, o Brasil é abastecido por um único laboratório internacional. Além disso, temos outro projeto com a cannabis medicinal, em que estamos estudando várias formas farmacêuticas, como líquidos e comprimidos”, explicou.

A pesquisa com cannabis, embora ainda dependa de regulamentações nacionais, já está em curso no Lafepe. A expectativa é que, assim que houver autorização, o laboratório esteja pronto para produzir com segurança e qualidade.

Sustentabilidade

A modernização da infraestrutura do Lafepe também passa pela adoção de práticas sustentáveis. Uma das medidas adotadas foi a substituição das caldeiras movidas a óleo por caldeiras a gás natural, em parceria com a Copergás.

“Hoje, boa parte da nossa energia vem do gás natural. Isso trouxe economia e ganhos ambientais significativos”, explicou o presidente.

Além disso, o Lafepe pretende fortalecer o uso de fornecedores locais para itens como embalagens e bulas. A parceria com a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) já está em curso para produção do material gráfico, e pode se estender à produção de embalagens farmacêuticas, mantendo recursos no estado e estimulando a economia pernambucana.

Residência

Reconhecido por seu papel inovador, o Lafepe se prepara para dar mais um passo inédito: oferecer uma residência em farmácia com foco na área industrial. Segundo Pimentel, a iniciativa — já aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) e vinculada à Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) — prevê cinco vagas.

“Essa residência representa uma grande conquista, pois vai preparar profissionais capacitados para atuar diretamente na produção de medicamentos”, explicou. O projeto faz parte da ampliação do centro de desenvolvimento tecnológico do laboratório, que também tem recebido estudantes de vários estados para visitas técnicas e estágios. “É um reconhecimento importante para o Lafepe como instituto de ciência e tecnologia”, completou.

