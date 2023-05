A- A+

Suplemento Lafepe relança vitamina C e aposta na diversificação da linha de produtos Investimentos incluem, ainda, a nova Unidade Industrial e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento destinados à produção do suplemento

Com investimentos iniciais da ordem de R$ 13,5 milhões, o Governo do Estado anunciou, na manhã desta quinta-feira (11), a volta da produção, pelo Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe), da vitamina C, um dos produtos mais populares da fábrica, que estava há dez anos fora do mercado.

Os investimentos incluem, ainda, a nova Unidade Industrial e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento destinados à produção do suplemento. Do total investido, R$ 6 milhões foram aplicados, nos últimos quatro meses, na obra dos novos espaços. O cento de pesquisa vai funcionar em parceria com Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e o Ministério da Saúde.

O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra (PSDB) e a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), na sede do Lafepe, no bairro de Dois Irmãos, Zona Oeste do Recife. De acordo com a governadora, com os investimentos em novos produtos, o Lafepe pode atuar como parte da solução para resolver o desabastecimento de insumos farmacêuticos e medicamentos no Brasil pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Lafepe pode ser parte da solução (com a produção de medicamentos) para doenças negligenciadas como hanseníase, suplementos vitamínicos, como a vitamina c, a vitamina d, que já estão em estudo”, adiantou.

A vitamina C volta em nova embalagem. Em vez das tradicionais cartelas de 12 comprimidos, frascos com tampa de segurança e selo de proteção. O suplemento também vem com nova formulação. Cada unidade traz 30 comprimidos de 500mg revestidos. A validade foi ampliada para 24 meses.

O produto já está sendo comercializado nas 12 farmácias do Lafepe espalhadas pelo Estado ao preço de R$ 9,90. Com capacidade mensal de produção de 2,5 milhões de comprimidos, a estimativa de venda inicial é de 16 mil frascos.

Além da vitamina C, o Lafepe irá lançar novos produtos, como a Vitamina C+D+Zinco, Vitamina D 2000 UI, Ômega 3, repelente de insetos, protetor solar e polivitamínico. Os produtos encontram-se em fase de testes e a expectativa é que sejam lançados ao longo dos próximos dois anos.

Dentro de dois meses, por exemplo, já serão lançados a vitamina c com zinco, além da parte dermatológica, com filtro solar e repelente, de acordo com a secretária de saúde, Zilda Cavalcanti.

Segundo o presidente do Lafepe, Plínio Pimentel, a vitamina c produzida pelo laboratório resgata a memória afetiva dos pernambucanos e representa o compromisso de atender às políticas públicas de saúde com garantia de segurança e preços acessíveis. “O consumidor irá encontrar um produto com preço popular, mas com muita qualidade e ainda mais eficácia”, acrescentou.

