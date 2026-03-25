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Banco Central Europeu Lagarde diz que BCE terá de agir de forma 'enérgica' se inflação disparar "Se esperarmos que a inflação se desvie de forma significativa e persistente da meta, a resposta deve ser adequadamente enérgica ou persistente"

O Banco Central Europeu (BCE) terá de responder de forma "enérgica" se a inflação ameaçar ficar significativamente acima da meta por um período prolongado, como resultado da guerra no Oriente Médio, afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta quarta-feira, 25.

Lagarde ressaltou, porém, que os juros básicos da zona do euro não serão elevados até que haja informações "suficientes" para avaliar o provável impacto do conflito.

"Se esperarmos que a inflação se desvie de forma significativa e persistente da meta, a resposta deve ser adequadamente enérgica ou persistente", disse Lagarde em discurso.

Segundo ela, o momento é de profunda incerteza sobre a perspectiva econômica, embora o atual choque nos preços de energia seja menor do que o de 2022.

Lagarde acrescentou ainda que é "muito cedo" para saber como o BCE precisará agir.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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