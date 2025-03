A- A+

automóveis Lamborghini Temerario: qual o segredo do supercarro que chega no Brasil por R$ 2 milhões Esportivo quebra tradição do motor V10 aspirado da fabricante italiana, por um híbrido V8 biturbo

Após anos de sucesso, a Lamborghini, fabricante italiana de supercarros, resolveu encerrar a produção do Huracán. Seu novo modelo de entrada é o Temerario 2025, que começa a ser comercializado ainda este ano, embora a data certa ainda não tenha sido divulgada pela marca.

Para marcar seu espaço no mercado, o esportivo surge com a promessa de acelerar de 0 a 100 km/h em 2,7 segundos, além de guardar novidades sob o capô. Saiba qual é o segredo do modelo.

Com objetivo de redefinir os conceitos de desempenho e prazer na direção, a marca italiana apostou em um novo modelo de entrada, mais alinhado com a ideia de sustentabilidade.

Com isso, este segundo modelo da linha de veículos eletrificados trocou o tradicional motor V10 aspirado da marca, por um motor híbrido V8 biturbo. O primeiro supercarro a ser equipado com o sistema eletrificado foi o Revuelto.

No Brasil, as primeiras unidades do modelo devem ser entregues até o final de 2025, mas os pedidos já podem ser realizados. Quem deseja ter um Temerario na garagem, precisará desembolsar ao menos US$ 350 mil (cerca de R$ 2 milhões). Preço inicial do veículo.

Qual é o segredo do Temerario

O Temerario 2025 apresenta um motor V8 biturbo que trabalha com mais três motores elétricos, gerando uma potência máxima de 920 cv.

Assim, ele é o primeiro supercarro capaz de alcançar os 10 mil rpm (rotações por minuto). Esta unidade de medida está diretamente relacionada ao desempenho do motor, porque quanto maior for, mais rápido o motor está girando e consequentemente mais potência é gerada.

Com o pode der ir até o limite do giro do motor, este supercarro promete atingir velocidade máxima de 340 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em somente 2,7 segundos.

Mas além do alto desempenho, o Temerario apresenta outros destaques como maior espaço interno para os passageiros e experiência multimídia mais avançada da história da Lamborghini.

Som da Temerario

Outro ponto de destaque deste modelo é novo sistema de propulsão que gera um som singular. Segundo Rouven Mohr, diretor técnico da Lamborghini, a fabricante se esforçou para gerar uma experiência esportiva aos passageiros do Temerario.

“Com o V8 biturbo, a amplitude e a frequência do som aumentam à medida que a rotação do motor sobe... os motoristas ficarão animados com som em todos os sentidos”, disse.

Veja também