Biografia Lançamento da biografia do CEO da MV, Paulo Magnus, é prestigiado O evento, realizado na sede da MV, contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro

O livro “A Distância do Sonho”, que conta a história da jornada pessoal e profissional do fundador e CEO da MV, Paulo Magnus, foi lançado, nesta segunda-feira (30), no Recife. O evento, realizado na sede da MV, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

A biografia, escrita pela jornalista e escritora Silvia Bessa, detalha os caminhos percorridos pelo executivo, os desafios enfrentados, e o lado filantrópico dele, além de histórias sobre gestão, inovação e o papel social das healthtechs no novo cenário da economia da saúde, pautadas pela história da MV.

Segundo Paulo Magnus, o livro foi construído com muito esforço e por muitas pessoas.



"Acho que quando se reescreve uma história, você acaba vivenciando momentos bastante importantes de cada fase da sua vida, revendo e falando com pessoas. É como se você vivesse de novo aquele movimento", relatou o CEO.

De acordo com Magnus, a meta é transformar a saúde do Brasil em 100% digital nos próximos 10 anos.

"Eu sou um homem realizado. Eu acho que tem que viver intensamente cada fase da vida e ir construindo os caminhos para ter uma vida melhor, e melhor para as pessoas. Quando você junta isso, família, as pessoas, e todo o ambiente, você acaba se realizando naturalmente. E ver essas transformações que a gente faz, é especial", destacou.

Construção

Silvia Bessa destacou que o processo de construção da obra foi baseado em muita escuta.

“Paulo é uma pessoa que tem muitas histórias e histórias sempre muito curiosas e estimulantes. Então foi exigido que eu escutasse muita gente. A gente ouviu mais de 100 pessoas que estão no entorno dele, ou que passaram pela vida dele, além do próprio Paulo, para saber detalhes de negócios, da vida pessoal, da vida dele como filantropo, que é muito vasta”, disse.



Histórias

Paulo Magnus nasceu na cidade de Dom Pedro de Alcântara, no interior do Rio Grande do Sul. Ele perdeu o pai aos 13 anos e construiu a própria carreira, que começou como cortador de cana e vendedor de leite. O CEO migrou para o mercado da saúde a partir de um cargo no setor de faturamento de um hospital.

“O livro tem esse intuito de explorar as histórias de uma vida de 30 anos como empreendedor, e de tantos outros anos enquanto pessoa que saiu de uma vida muito simples do Rio Grande do Sul, uma família humilde e que desde sempre persistiu e dedicou-se ao trabalho", pontuou Silvia Bessa.

Eduardo de Queiroz Monteiro destacou a trajetória inspiradora do empresário.



“A história de Paulo é uma história inspiradora. Um homem que saiu do interior do Rio Grande do Sul, de vila modesta, de família modesta e construiu essa jornada de maneira absolutamente edificante, correta e patriótica. Veio para o Nordeste, se estabeleceu em Pernambuco, falou no livro e disse aqui na sua palestra, que apaixonou-se por Pernambuco, porque veio aqui passar um Carnaval."



O CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, também celebrou o lançamento do livro.



“Paulo é um amigo querido, um cara que sempre acreditou em sonhos, empreendeu, se conectou com Pernambuco e daqui de Pernambuco, vindo do sul do Brasil, espalhou tecnologia de saúde para o Brasil e para o mundo, mas o que mais marca Paulo é de fato alguém humano, filantropo, e engajado em causas sociais.”

Também estiveram presentes a gerente de Mercado da Folha, Tânia Campos, representando o diretor Operacional do jornal, José Américo Lopes Góis; a coordenadora de executivos multimídia da empresa, Wilma Mota; os empresários Ricardo Brennand, Dionon Cantarelli e Jorge Petribú; o diretor e fundador da Masterboi, Nelson Bezerra; e a presidente do Conselho de Administração da Unimed Recife, a médica Maria de Lourdes Araújo.

Lançamento da biografia do CEO da MV, Paulo Magnus, é prestigiada. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

