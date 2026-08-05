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Lançamento Lançamento de livro propõe novo modelo de desenvolvimento para PE após esgotamento de projeto Obra "Pernambuco em Perspectiva", que reúne 19 especialistas e consolida três anos de debates, será apresentada no dia 12 de agosto, no Recife, e entregue aos candidatos ao Governo do Estado

Após três anos de debates com mais de 2,5 mil participantes entre empresários, gestores públicos e acadêmicos, a publicação Pernambuco em Perspectiva – Contribuições para o redesenho do modelo de desenvolvimento estadual será lançada no próximo dia 12 de agosto, às 19h, no auditório do Empresarial RioMar 5, no Pina. O evento tem entrada gratuita e contará com uma palestra de apresentação do consultor e sócio da TGI, Francisco Cunha.

A obra é fruto de uma parceria entre a TGI Consultoria, a revista Algomais, a Rede Gestão, a Ceplan e a Factta Consultoria, com apoio do Banco do Nordeste. O livro reúne artigos e reflexões de 19 especialistas em setores estratégicos para o futuro do estado, como educação, segurança pública, ciência e inovação, meio ambiente, comércio exterior, gestão pública, desenvolvimento regional e infraestrutura.

O foco principal da publicação é a urgência de construir um novo projeto de futuro para Pernambuco, superando o modelo que norteou a economia estadual nas últimas décadas. "O nosso estudo parte da constatação de que o modelo de desenvolvimento que orientou Pernambuco nas últimas décadas se esgotou porque foi praticamente todo executado.

É um modelo concebido na década de 1950, inspirado pelas ideias do economista e padre francês Louis-Joseph Lebret, que cumpriu seu papel histórico e agora precisa ser redesenhado diante das novas realidades", alerta Francisco Cunha.

O plano citado teve origem em 1954, por encomenda da Comissão de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Codepe), criada pelo então governador Agamenon Magalhães. O estudo do padre Lebret, publicado em 1955, foi responsável por identificar a vocação portuária do estado e propor as bases do que viria a ser o Complexo Industrial Portuário de Suape, prevendo refinaria, estaleiro e polos industriais integrados ao sul do Recife.

Com o esgotamento desse ciclo histórico, o livro Pernambuco em Perspectiva propõe as bases para o próximo ciclo de crescimento do estado e será entregue oficialmente aos candidatos ao Governo de Pernambuco.

SERVIÇO:

Lançamento do livro Pernambuco em Perspectiva – Contribuições para o redesenho do modelo de desenvolvimento estadual

Quando: 12 de agosto de 2026

Horário: 19h

Local: Auditório do Empresarial RioMar 5 (Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife)

Entrada: Gratuita

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