A- A+

TECNOLOGIA Lançamento do novo iPhone ao vivo: veja como acompanhar o mais aguardado evento da Apple Tudo o que você precisa saber para assistir à conferência que irá revelar as novidades do iPhone 17

A Apple vai revelar hoje sua nova geração de iPhones durante o seu evento mais aguardado do ano, que também deve apresentar novos smartwatches e outros acessórios. Chamado de “Queixos vão cair”, o evento começa às 14h (horário de Brasília).

O lançamento será transmitido pelo site oficial da Apple (clique aqui para assistir). O evento é aberto ao público e não exige inscrição: basta acessar o link no horário marcado. Também é possível assistir em iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, garantindo que ninguém perca as novidades em tempo real.

O que já se sabe até agora

Este ano, segundo a Bloomberg, serão lançados quatro modelos. Além do iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max, a companhia vai apresentar o inédito 17 Air, assim como já ocorre em suas linhas de Mac e iPads.

Pela primeira vez em cinco anos, a Apple vai apresentar grandes atualizações de design para o iPhone. As versões mais avançadas, o iPhone 17 Pro e o Pro Max, terão novas partes traseiras que darão um visual renovado às áreas das câmeras. E um modelo totalmente novo, que deve se chamar iPhone 17 Air, terá um corpo ultrafino.





Quanto vai custar o iPhone 17?

Uma das grandes expectativas dos consumidores é o preço do novo dispositivo. Por enquanto, especialistas tentam estimar quanto as novidades dos aparelhos e fatores externos, como tarifas e custos logísticos globais, podem impactar o valor final.

Embora a Apple só revele os valores durante a conferência, a tendência é que os modelos básico e Pro mantenham os mesmos preços da última geração, como vem acontecendo há pelo menos cinco anos, segundo o site especializado CNET.

Como base de comparação, o iPhone 16 regular foi lançado nos Estados Unidos a partir de US$ 799 em setembro do ano passado. Já os modelos Pro foram vendidos a partir de US$ 999; e os Pro Max, US$ 1.199.

Veja também