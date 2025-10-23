A- A+

Receita Federal Lances em leilão da Receita Federal começam nesta quinta com iPhone por R$ 300 e esmeralda de R$ 750 Interessados podem enviar propostas para os 374 lotes de mercadorias apreendidas

A Receita Federal de São Paulo abriu nesta quinta-feira o período para envio de propostas do leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas, que será realizado na próxima terça-feira (28). Ao todo, são 374 lotes disponíveis, com valores mínimos entre R$ 50 e R$ 750 mil. O prazo para participação termina na segunda-feira, 27 de outubro.

Entre os itens mais disputados estão smartphones, notebooks, joias, peças de veículos e utensílios domésticos. O lote mais caro, de número 203, traz uma esmeralda avaliada em R$ 750 mil. Já o mais barato, o lote 10, é uma tiara com lance inicial de R$ 50.

Os iPhones também chamam atenção: o lote 6 oferece um iPhone 11 a partir de R$ 300, e o lote 4 traz um iPhone 13 Pro com valor inicial de R$ 900.

Como participar

Para fazer ofertas, pessoas físicas e jurídicas precisam ter uma conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. O processo ocorre pelo site da Receita Federal, dentro do Portal e-CAC, acessando o serviço “Sistema de Leilão Eletrônico” e selecionando o Edital nº 0800100/000007/2025.

Os interessados devem declarar ciência e concordância com os termos do edital e podem enviar apenas uma proposta por lote, podendo alterá-la ou excluí-la até o fim do período de inscrição.

