TECNOLOGIA Laptop com tela transparente e celular flexível: conheça lançamentos de feira em Barcelona Vale tudo para empresas tentarem se diferenciar no segmento em que todos os aparelhos estão cada vez mais semelhantes

Foi-se o tempo em que um celular dobrável era a grande novidade do setor. Agora, a lista ganhou integrantes variados como smartphone flexível e laptop com tela transparente. Vale-tudo para tentar se diferenciar no segmento em que todos os aparelhos estão cada vez mais semelhantes.

A Motorola apresenta na Mobile World Congress, maior feira de telecom do mundo que ocorre esta semana em Barcelona, um novo conceito de smartphone. Com tecnologia de tela flexível, o celular pode ser dobrado e moldado em diferentes formatos, como encaixar no pulso.

Na posição horizontal, a tela tem tamanho de 6,9 polegadas, como qualquer outro telefone. No pulso, pode ser reduzido a 4,6 polegadas e funcionar como um relógio.

O protótipo havia sido apresentado no ano passado em um evento da companhia, mas agora é revelado pela primeira vez ao público. O novo produto da Motorola conta com sistema operacional do Google.

Tela transparente e design futurista

Já a Lenovo apresenta um notebook com tela transparente e sem bordas com design futurista. As telas transparentes foram um dos hits da CES, feira de tecnologia que aconteceu em Las Vegas no início deste ano.



O modelo da Lenovo conta com teclado e monitor de vidro que reproduz as imagens em alta resolução. Além disso, o modelo conta com inteligência artificial capaz de gerar conteúdo, como fotos e vídeos, mesmo sem internet. A solução é chamada de Lenovo AI Now.

O teclado pode virar um espaço para desenho e reproduzir um teclado convencional. Ainda não tem data para ser lançado. Mas a companhia promete que será em breve, sem dar detalhes.

Além disso, a companhia chinesa também apresenta outros modelos, com processador de IA da Intel e Windows.

Um dos modelos tem caneta embutida e pode ser usado com tablet. Outra novidade é o tablet ultrafino que conta com teclado, como acessório.

— As empresas vêm buscando soluções para tentar se diferenciar para o consumidor, já que todos os produtos parecem igual. Por isso, há um foco em novos conceitos de forma a conquistar novos públicos — diz o consultor Pablo Oneron.

