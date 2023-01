A- A+

Ajuda Lar do Nenen monta quiosque solidário na Zona Sul do Recife Produtos estarão à venda e valor arrecadado será revertido para manutenção da ONG, que ajuda crianças em situação de abandono ou risco

O Lar do Nenen montou um quiosque solidário no Shopping RioMar, Zona Sul da Cidade, neste mês de janeiro. O espaço, localizado no Piso L1, vende peças artesanais confeccionadas pelas voluntárias da associação, como panos de prato, pesos de porta, almofadas bordadas à mão e quadros. Os produtos vão de R$ 8 a R$ 90 e toda renda será revertida para a manutenção do Lar do Nenen.

Desde o início da pandemia, a ONG tem enfrentado dificuldades financeiras para dar continuidade aos serviços. Além disso, há outros itens importantes de necessidade como leite, fraldas, alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal.

Leia também • Famílias atingidas pelas chuvas recebem doação de eletrodomésticos em Paulista

Também é possível colaborar por meio de doações financeiras através do Banco do Brasil, Ag: 1833-3 e CC: 29.348-2. Já quem puder doar leite, fraldas, alimentos e material de limpeza e higiene pessoal podem se dirigir à sede da instituição, localizada na Rua Menezes Drummond, número 284, bairro da Madalena. Mais informações através dos telefones (81) 3227.2762 e 3228.0123.

História

O Lar do Nenen foi fundado em 1978 por um grupo de senhoras voluntárias que, inicialmente, prestava assistência pré-natal a gestantes. Hoje, a associação recebe crianças vindas do Conselho Tutelar e das Comarcas da capital e interior para cuidar dos pequenos, promovendo proteção integral e facilitando a reintegração familiar e comunitária. As crianças ficam na instituição até regularizar sua situação jurídica e entregá-las para suas famílias de origem ou até que sejam adotadas.

Veja também

empreendimento Olinda tem construção do Novo Atacarejo prevista para o primeiro semestre de 2023