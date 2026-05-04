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Lista Forbes Larry Page, do Google, se torna a terceira pessoa na história a ter fortuna de R$ 1,5 trilhão Alta nas ações da empresa Alphabet fez com que o magnata aumentasse a seu patrimônio e batesse esta marca

O empresário Larry Page, cofundador do Google, se tornou a terceira pessoa na história a bater a marca de US$ 300 bilhões, segundo balanço atualizado sobre os mais ricos do mundo, feito pela revista Forbes. Ele está na segunda colocação, posição que já havia alcançado, com US$ 313 bilhões, ou cerca de R$ 1,5 trilhão de reais.



Os outros que já atingiram essa marca foram Elon Musk e Larry Ellison, da empresa de software Oracle, que atualmente está com fortuna de US$ 205 bilhões, ou R$ 1,02 trilhão.



O aumento do patrimônio de Page deveu-se à valorização em mais de 33% das ações da Alphabet, a holding conhecida como dona do Google, após divulgação da receita da empresa no último semestre.



O impacto no preço das ações ocorreu na última quinta-feira (30), quando só o patrimônio de Page teria crescido US$ 14,9 bilhões, ou R$ 74,5 bilhões.

Na nova lista divulgada pela Forbes, houve uma troca entre a terceira e quarta posições também pelo mesmo motivo. Sergey Brin, outro cofundador do Google e ex-presidente da Alphabet, subiu para a terceira colocação, com um aumente de US$ 70 bilhões, ou R$ 350 bilhões.



Ele tomou a posição de Jeff Bezos, fundador, presidente e CEO da Amazon. Bezos atualmente está com uma fortuna de US$ 272 bilhões, ou R$ 1,36 trilhões. Mesmo com a queda de posição, ele teve um aumento de patrimônio de US$ 49 bilhões, ou R$ 245 bilhões.

Veja abaixo o ranking atualizado do 10 mais ricos do mundo, segundo a Forbes:

Elon Musk - US$ 782 bilhões (ou R$ 3,91 trilhões)

Larry Page - US$ 313 bilhões (ou R$ 1,56 trilhão)

Sergey Brin - US$ 289 bilhões (ou R$ 1,44 trilhão)

Jeff Bezos - US$ 272 bilhões (ou R$ 1,36 trilhão)

Mark Zuckerberg - US$ 210 bilhões (ou R$ 1,05 trilhão)

Larry Ellison - US$ 205 bilhões (ou R$ 1,02 trilhão)

Michael Dell - US$ 177 bilhões (ou R$ 885 bilhões)

Jensen Huang - US$ 173 bilhões (ou R$ 865 bilhões)

Rob Walton - US$ 150 bilhões (ou R$ 750 bilhões)

Jim Walton - US$ 147 bilhões (ou R$ 735 bilhões).

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