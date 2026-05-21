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inspiração Lars Grael destaca persistência e adaptação em encontro com líderes empresariais do LIDE Pernambucoi Bicampeão mundial compartilhou experiências de superação, liderança e construção de legado, relacionando os desafios da vela às transformações do ambiente corporativo.

A persistência e a capacidade de adaptação foram os principais temas abordados pelo velejador e bicampeão mundial Lars Grael durante encontro promovido pelo LIDE Pernambuco, que reuniu cerca de 50 líderes empresariais para discutir liderança, tomada de decisão, construção de legado e superação em cenários de mudança constante.

Lars Grael compartilhou experiências da vida pessoal e profissional para mostrar como pessoas e organizações podem enfrentar adversidades sem perder seus objetivos de vista. Durante a palestra, relembrou o início da carreira na vela, ainda na infância, marcado por improvisos, limitações financeiras e anos de preparação até alcançar espaço nas principais competições.

Entre os episódios citados, destacou uma das primeiras disputas nacionais das quais participou utilizando embarcações recuperadas às pressas apenas para garantir presença na competição. Para o atleta, a experiência simboliza um princípio que acompanhou toda a sua trajetória: obstáculos não encerram metas, mas exigem novas estratégias.

Ao relacionar o esporte ao ambiente corporativo, Lars afirmou que o bom velejador reage às mudanças do vento, enquanto os grandes líderes conseguem antecipá-las. Segundo ele, assim como na vela é possível identificar sinais do vento nas nuvens, no mar e no movimento das embarcações, o universo empresarial também apresenta indícios antes das grandes transformações econômicas, tecnológicas e sociais acontecerem.

“Liderança, competitividade e longevidade dependem da capacidade de interpretar cenários, ajustar rotas e manter direção mesmo diante das mudanças”, destacou.

A palestra também revisitou um dos momentos mais marcantes de sua vida. Em 1998, durante uma regata em Vitória (ES), Lars sofreu um grave acidente ao ser atingido por uma embarcação, perdendo a perna direita no auge da carreira esportiva. O episódio interrompeu temporariamente sua trajetória e deu início a um intenso processo de reconstrução física, emocional e profissional.

Segundo o velejador, o maior desafio não foi reaprender movimentos, mas reconstruir significados e redefinir expectativas. A convivência com profissionais da saúde e com outras histórias de superação transformou sua percepção sobre vitória, que passou a estar menos ligada ao resultado e mais à capacidade de continuar avançando apesar das adversidades.

Durante a apresentação, Lars também mencionou a trajetória do atirador olímpico húngaro Károly Takács, que perdeu o braço dominante durante a guerra e retornou ao esporte para conquistar duas medalhas de ouro olímpicas. “O erro é achar que o bom atirador atira com a mão. Ele atira com a mente”, afirmou.

A reflexão serviu para diferenciar persistência de teimosia. Para Lars, persistir significa manter o compromisso com o objetivo enquanto se aprende e se adapta; já a teimosia consiste em insistir nos mesmos erros sem mudança de estratégia.

Essa visão também inspirou a criação do Projeto Grael, iniciativa voltada à formação cidadã, ambiental e profissional de jovens por meio do esporte. Ao longo dos anos, o programa ampliou oportunidades de inclusão social e consolidou um legado que vai além das conquistas esportivas.

Para Darcio Macedo, a trajetória apresentada por Lars dialoga diretamente com os desafios enfrentados pelas lideranças empresariais atuais. Segundo ele, a alta performance nasce justamente da capacidade de interpretar cenários, ajustar rotas e permanecer competitivo em meio às mudanças aceleradas.

Já Roberto Tavares destacou o impacto social construído pelo atleta além da vela. Para o executivo, o maior legado de Lars está na escolha de transformar sua experiência em oportunidades para outras pessoas, utilizando o esporte como ferramenta de cidadania e transformação social.

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