A- A+

aviação Latam amplia em 21% a operação Recife-São Paulo a partir deste mês de abril Aumento de operações entre Recife e Guarulhos amplia a conectividade da capital pernambucana com mais 48 aeroportos brasileiros

A companhia aérea Latam ampliou em 21% suas operações entre Recife e São Paulo em relação ao mês de março. A informação foi divulgada pela empresa nesta terça-feira (9).



O aumento de operações entre Recife e Guarulhos amplia a conectividade da capital pernambucana com mais 48 aeroportos brasileiros e outros 23 no exterior, em voos operados pela empresa a partir do seu hub (centro de conexões) em São Paulo.



Além da capital pernambucana, a operação entre Fortaleza e os aeroportos de Guarulhos e Congonhas aumentaram em 42 e nove voos semanais, respectivamente.

“Seguimos crescendo fortalecidos e comprometidos em ajudar a democratizar a aviação no Brasil. O aumento da demanda e a sustentabilidade da nossa operação nos permitem esse aumento de voos para beneficiar quem ainda precisa programar neste ano a sua viagem a negócios ou a lazer”, aponta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Veja também

ECONOMIA Confiança da indústria cai em abril, diz pesquisa da CNI