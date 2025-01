Latam amplia oferta de voos para Chile, Itália e rotas domésticas

A- A+

A Latam comunicou nesta segunda-feira, 27, a ampliação na quantidade de voos em rotas nacionais e internacionais. Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, por exemplo, a empresa está ofertando cerca de 2,5 mil voos entre Santiago, no Chile, e diferentes cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Fortaleza. Essa oferta representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.

Uma das cidades mais procuradas pelos chilenos neste verão é o Rio de Janeiro. Assim, a rota Santiago - Galeão terá mais cinco voos diários diretos de/para Santiago, informou a empresa.

Outras cidades também terão acréscimo de voos. A rota entre Santiago e Florianópolis terá três voos diretos por dia, enquanto a rota entre Santiago e São Paulo terá dez voos.

Brasil

A Latam anunciou também aumento na oferta de voos de seis rotas nacionais. O incremento, válido a partir de abril, vai acrescentar 6 mil assentos por semana ao mercado doméstico brasileiro.

A oferta na rota São Paulo/Congonhas-Fortaleza sobe de 20 para 27 voos por semana; Fortaleza-São Luís de 7 para 10 voos por semana; Fortaleza-Teresina de 7 para 11 voos por semana; Brasília-Palmas de 7 para 10 voos por semana; Brasília-São Luís de 7 para 10 voos por semana; e Rio de Janeiro/Galeão-Porto Alegre com aumento de 14 para 17 voos por semana.

Itália

Na metade do ano, será ampliada a oferta de voos nas rotas que ligam o Brasil à Itália. Em junho, a rota de São Paulo (Guarulhos) a Milão passará de seis para sete voos semanais. Em julho, a rota São Paulo (Guarulhos) a Roma vai crescer de cinco para sete voos semanais.

Os voos são realizados por aeronaves Boeing 787-9 (capacidade para 300 passageiros) ou em Boeing 777 (410 passageiros). As passagens aéreas já estão disponíveis.



