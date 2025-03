Latam antecipa início de voos em Ribeirão Preto e Noronha após suspensão da Voepass

A- A+

A Latam antecipou a estreia com voos próprios em Ribeirão Preto (SP) e Fernando de Noronha (PE). A medida foi adotada para melhor atender a demanda após a suspensão das operações da Voepass, anunciada na semana passada. Inicialmente, a Latam esperava estrear em Ribeirão Preto no final de março e em Fernando de Noronha em maio.

Entre 18 e 31 de março, a Latam vai realizar um voo diário na rota Guarulhos-Ribeirão Preto com aeronaves Airbus A319 e A320.

A partir de 31 de março, essa operação passará para dois voos diários na rota Congonhas-Ribeirão Preto, com as mesmas aeronaves.

A partir de 19 de março, a companhia vai realizar três voos semanais na rota Recife-Noronha com aeronaves Airbus A320. Já a partir de 4 de abril, a operação passará para quatro voos semanais também com aeronaves Airbus A320. A partir de 1º de maio, serão cinco voos semanais na rota Guarulhos-Noronha, com aeronaves Airbus A319.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou, a partir desta terça-feira, 18, a operação de aeronaves com motores a reação (a jato) em Fernando de Noronha em caráter provisório.

A atuação deste tipo de avião no arquipélago estava suspensa há mais de dois anos. Com a autorização, a localidade poderá receber os aviões a jato operados pela Latam.

Segundo a Latam, "a antecipação das novas operações resulta de um esforço conjunto da companhia com o Ministério de Portos e Aeroportos do Brasil".

No caso de Noronha, também com a ação coordenada com o governo de Pernambuco para "assegurar a conectividade para os turistas e residentes do Estado".

Veja também