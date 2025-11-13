A- A+

Negócios Latam cancela 173 voos devido a greve de pilotos no Chile, afetando 20 mil passageiros A medida inclui partidas previstas para até 17 de novembro. Profissionais pedem melhoria em salários

A Latam Airlines suspendeu 173 voos que estavam programados até a próxima segunda-feira, 17 de novembro, devido a uma greve convocada por um sindicato de pilotos da empresa no Chile, numa campanha por reajuste salarial. A medida vai impactar aproximadamente 20 mi passageiros, segundo a companhia aérea.

A quase totalidade desses viajantes impactados, diz a Latam, terá uma solução de voo dentro de uma janela de 24 horas. A empresa afirma, porém, que passageiros que não forem atendidos pelo cronograma implementado poderão alterar data ou voo de suas viagens sem cobrança adicional. Outra opção será pedir o reembolso integral do valor do bilhete.

A maioria dos cancelamentos de voos está concentrada em trechos nacionais, portando dentro do Chile, segundo uma pessoa próxima às negociações ouvida pela agência AFP.

Mudança na pandemia

A greve teve início na quarta-feira, após aprovação em assembleia do Sindicato de Pilotos da Latam (SPL). Os profissionais reivindicam a retomada dos salários anteriores à pandemia. No período da Covid-19, os valores foram reduzidos com o objetivo de manter as operações em um momento em que a aviação parou globalmente.

Esse sindicato representa perto de 500 dos 900 pilotos que integram o quadro de funcionários da companhia. Maior aérea da América do Sul, a Latam tem uma frota de mais de 350 aviões e 39 mil trabalhadores.

A empresa informou que as medidas adotadas seguirão em vigor enquanto durar a paralisação dos pilotos.

