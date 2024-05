A- A+

Tragédia no Sul Latam cancela todos os voos para Porto Alegre até a próxima sexta-feira (10) A operação da companhia em Caxias do Sul (CXJ) e Passo Fundo (PFB) segue normal

A Latam Airlines Brasil divulgou nota afirmando que todos os seus voos com origem ou destino a Porto Alegre (POA) desde ontem até as 23h59 da próxima sexta-feira (10) estão cancelados, com possibilidade de postergação, visto que o aeroporto local se encontra inoperante em função das fortes chuvas.

A operação da companhia em Caxias do Sul (CXJ) e Passo Fundo (PFB) segue normal com a possibilidade de impactos em função das chuvas na região.



A nota diz ainda que "a Latam orienta que os seus passageiros evitem se deslocar para o Aeroporto Salgado Filho (POA) e que consultem com antecedência o status de seus voos de/para Caxias do Sul e Passo Fundo em https://www.latamairlines com/br/pt/flight-status.", explicou.



Por fim, o comunicado afirma que a companhia está oferecendo flexibilidade para quem tem voos até o próximo domingo, com origem ou destino às localidades, sem multa ou diferença tarifária, e com possibilidade de reembolso.

Se o cliente quiser solicitar o reembolso, é necessário preencher o formulário de solicitação de reembolsos, informando o seu código de reserva e o número do ticket.

