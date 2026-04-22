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SERVIÇOS

Latam e Delta anunciam acordo de longo prazo para serviços de manutenção, reparo e revisão

A parceria, sujeita às aprovações regulatórias, será focada no reparo de componentes de aeronaves Airbus A320

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A Latam Brasil e a Delta Air Lines anunciaram, nesta quarta-feira, 22, um acordo comercial de longo prazo para serviços de manutenção, reparo e revisão geral (MRO, na sigla em inglês)A Latam Brasil e a Delta Air Lines anunciaram, nesta quarta-feira, 22, um acordo comercial de longo prazo para serviços de manutenção, reparo e revisão geral (MRO, na sigla em inglês) - Foto: Latam/Divulgação

A Latam Brasil e a Delta Air Lines anunciaram, nesta quarta-feira, 22, um acordo comercial de longo prazo para serviços de manutenção, reparo e revisão geral (MRO, na sigla em inglês). A parceria, sujeita às aprovações regulatórias, será focada no reparo de componentes de aeronaves Airbus A320.

Segundo a Latam, a iniciativa reforça à crescente demanda por soluções de manutenção para aviões desse modelo, assim como a colaboração técnica entre as duas companhias, que possuem uma joint venture.

Atualmente, a Delta TechOps, divisão de manutenção da aérea norte-americana, presta suporte à frota do grupo Latam a partir de suas instalações em Atlanta, incluindo serviços de revisão de motores para aeronaves Airbus A320neo e Boeing 787.

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Já a Latam realiza a manutenção de componentes para a companhia americana em sua unidade de MRO em São Carlos (SP).

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, avalia que o acordo amplia o papel da unidade de manutenção da companhia em São Carlos (SP)

"Reforça nossa ambição de estabelecer a região como um hub estratégico de manutenção aeronáutica, com expertise em engenharia e inovação", disse o executivo.

A unidade de MRO da Latam em São Carlos foi criada em 2001. O complexo de 95 mil metros quadrados emprega aproximadamente 2,4 mil profissionais altamente qualificados e conta com nove hangares e 22 oficinas especializadas, com capacidade para atender até 18 aeronaves simultaneamente.

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