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Aviação Latam estreia suítes no A321XLR de olho no público premium e no mercado do Nordeste Primeira aérea sul-americana a instalar cabines privativas em modelo de corredor único, companhia recebe os jatos a partir de março de 2027

A Latam detalhou nesta quarta-feira (18) a configuração interna de seus futuros Airbus A321XLR e colocou a América do Sul na rota de duas transformações que redefinem a rentabilidade da aviação comercial: o avanço das cabines de alto padrão e o uso de aeronaves de corredor único em travessias intercontinentais. Com previsão de entrada na frota em março de 2027, o modelo tornará o grupo o primeiro do continente a oferecer suítes privativas de classe executiva nesse porte de avião.

A aeronave terá capacidade para 174 passageiros, distribuídos entre 12 suítes na Premium Business, 36 assentos na classe econômica com espaço extra para as pernas e 126 na econômica convencional. O grupo já tem compromisso firmado para receber mais de dez unidades do modelo, como parte de um ciclo de renovação que deve levar a frota total da companhia a 410 aviões até o fim deste ano.

Mais do que uma atualização de conforto a bordo, o projeto responde a uma equação financeira que pressiona as empresas aéreas desde a retomada pós-pandemia. Com autonomia superior em mais de 50% à de outros jatos da família A320neo, o A321XLR permite explorar ligações de longa distância com custos operacionais menores do que os exigidos por aeronaves de fuselagem larga, tradicionalmente usadas para cruzar o Atlântico.

"Com o A321XLR, estamos criando uma nova maneira de vivenciar viagens de longa distância em aeronaves de corredor único. Queremos que nossos passageiros sintam que, independentemente do tamanho da aeronave, podem desfrutar de uma experiência excepcional do início ao fim", afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Experiência e Clientes do Grupo Latam Airlines.

A aposta da Latam reflete uma guinada global no modelo de negócios do setor. Após décadas de expansão guiada pela multiplicação de assentos básico, movimento puxado desde os anos 1990 pelas companhias de baixo custo, as empresas passaram a priorizar a receita gerada por passageiro para sustentar suas margens.

Dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) mostram que essa virada ganhou tração a partir de meados de 2023. Entre janeiro daquele ano e maio de 2024, o volume de viajantes em cabines superiores cresceu 43%, quase o dobro do ritmo de 23% observado na classe econômica.

O peso financeiro dessa fatia explica a corrida por produtos diferenciados. Em 2025, primeira classe e executiva responderam por apenas 3,6% do total de passageiros transportados no mundo, segundo a Iata, mas geraram 15% de toda a receita obtida com bilhetes, reflexo de tarifas que custam, em média, cinco vezes mais do que as da cabine comum.

Eficiência de nicho e os limites do corredor único

Apesar do entusiasmo do mercado com o alcance intercontinental do A321XLR, executivos do setor adotam leitura pragmática sobre suas vantagens e restrições. Em entrevista ao portal especializado Aviacion Online em abril deste ano, o CEO do Grupo Latam Airlines, Roberto Alvo, rejeitou a ideia de que o modelo seja uma solução universal para a indústria.

"O XLR é um avião muito interessante, mas não serve para todos. É uma aeronave de nicho, que funciona para operadoras cuja malha consegue absorver o que ele entrega", afirmou o executivo ao veículo especializado.

Na avaliação de Alvo, o modelo não se encaixa bem em estratégias puramente de baixo custo, nas quais manter passageiros por cerca de oito horas em cabines muito adensadas compromete a experiência a bordo. O ganho real, segundo ele, aparece em mercados onde aviões de dois corredores (os chamados wide-bodies) custam caro demais para operar ou onde o volume de demanda não justifica aeronaves maiores.

A adaptação de um avião estreito para trajetos longos também impõe desafios práticos de circulação. O CEO exemplificou o problema com o fluxo de uso dos banheiros: enquanto em voos de uma hora e meia cerca de 20% dos viajantes usam o banheiro, em viagens de sete horas o índice chega a 95%, com metade indo duas vezes.

Questionado pelo portal sobre o risco de companhias norte-americanas usarem o mesmo jato para avançar sobre a América do Sul, Alvo minimizou a ameaça. Ele lembrou que 60% dos clientes da Latam têm origem sul-americana e destacou que a empresa já disputa mercado em igualdade de condições com concorrentes globais que operam tanto modelos estreitos quanto de fuselagem larga.

Do ponto de vista econômico e ambiental, os trunfos da aeronave foram detalhados por Victor Moneo, diretor da Iberia — companhia que estreou o A321XLR no mundo —, em entrevista ao GLOBO em junho de 2025. Equipado com um tanque central adicional de combustível que eleva seu raio de ação para cerca de 8.700 quilômetros, o jato entrega economia de 30% no consumo de querosene frente a modelos maiores.

"É um avião extremamente eficiente e flexível. Como tem pouco mais de 180 lugares, permite manter no inverno rotas que antes só operávamos no verão, testar mercados ou passar de um voo diário em avião grande para duas frequências diárias, como fizemos em Boston, ampliando muito a conectividade", explicou Moneo ao GLOBO.

Fortaleza no radar e o efeito Iberia no Nordeste

É justamente no Nordeste brasileiro que a tese comercial do A321XLR já encontra validação prática, e sinaliza onde a Latam pode acirrar a competição a partir de 2027. Na mesma entrevista, Roberto Alvo citou Lima, no Peru, e o Brasil, mencionando especificamente Fortaleza, como pontos em que o novo avião se encaixa na malha do grupo. O executivo chegou a admitir que operar a rota Fortaleza–Madri com o modelo é uma alternativa em estudo.

O potencial desse corredor ficou evidente com a ofensiva bem sucedida da Iberia. Após inaugurar ligações diretas de Madri para Fortaleza e Recife entre 2025 e 2026 com o A321XLR, a companhia ampliou a programação para o pico do inverno europeu de 2026/2027, superando as projeções iniciais.

"O bom do Brasil é que você tem todo o componente de tráfego: corporativo, de lazer e de visitas a familiares. Você pode jogar com tudo. É por isso que o XLR tem assentos executivos e vejo muito potencial de negócios no Nordeste do Brasil", afirmou Moneo ao GLOBO antes da inauguração das rotas.

Segundo levantamento do AeroRoutes, a aérea atingirá 21 frequências semanais em cada sentido entre a capital espanhola e o Nordeste em dezembro de 2026 e janeiro de 2027. A rota Madri–Fortaleza saltará de sete para até dez voos por semana entre 3 de dezembro e 30 de janeiro, com dias de duas decolagens para facilitar conexões no hub europeu. Já Madri–Recife avançará de sete para até 11 frequências semanais entre 1º de dezembro e 31 de janeiro, colocando a capital pernambucana na liderança da oferta internacional da região no período.

Com a rota nordestina comprovando fôlego comercial nas mãos da Iberia e a Latam pronta para colocar em operação seus A321XLR equipados com suítes privativas a partir de março de 2027, a disputa no Atlântico Sul tende a ganhar uma nova camada. O mercado descola dos grandes aviões concentrados no Sudeste e se volta cada vez mais para as rotas diretas eficientes, com foco nos passageiros dispostos a pagar mais por conforto em voos longos.

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