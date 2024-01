LATAM fecha parceria no Recife para reutilizar tecidos usados pela companhia

A LATAM Airlines anunciou hoje (30) uma instituição recifense como sua terceira parceria no Brasil para o programa Segundo Voo.

O programa é centrado na reutilização criativa de tecidos usados da operação da companhia, e a colaboração envolve a RODA Design Circular, uma instituição de Recife dedicada a criar novos produtos economicamente sustentáveis a partir de materiais descartados por empresas.

Conforme declarado pela entidade, a parceria tem como meta a transformação de tecidos de tapeçaria usados e obsoletos, como couro e revestimento de poltronas da frota da companhia aérea, incluindo uniformes utilizados.

Na fase inicial do programa, está prevista a conversão de 12 toneladas de retalhos de couro descartados de aeronaves em novos produtos para consumo. O trabalho consiste na transformação de materiais de alto valor, como o couro, na forma de itens já sem serventia na operação da LATAM, em produtos que poderão surgir na forma de roupas ou acessórios para o uso cotidiano.

“Ampliar o escopo dos projetos com foco em sustentabilidade e impacto social da LATAM é um dos objetivos da companhia, e a parceria com a RODA nos permite envolver positivamente comunidades do Nordeste, uma região muito importante para nós”, comenta Lígia Sato, gerente de Sustentabilidade da LATAM.

O projeto prevê ainda uma segunda etapa utilizando materiais de tapeçaria usados das aeronaves ou obsoletos, ainda este ano. O processo de manufatura será feito de forma a envolver e empoderar comunidades de Recife e região na produção dos novos itens, que, por sua vez, são pensados de forma a considerar toda a cadeia produtiva, e não apenas seu uso final.

“Acreditamos em fomentar a cultura do consumo consciente e do reaproveitamento por meio do design circular. Com o pensamento de reutilizar, transformar e criar a partir de peças que já cumpriram com sua função, podemos contribuir para uma economia mais sustentável”, comenta Mariana Amazonas, mestra em Design Thinking Ecológico e uma das fundadoras da RODA.