Exportação Latam inaugura primeira rota cargueira de exportação entre Brasil e Europa Rota inicia com três frequências semanais e passa a cinco em janeiro, elevando oferta de capacidade de 150 para até 250 toneladas por semana

A unidade de cargas do Grupo LATAM, LATAM Cargo inaugurou no último domingo (26) sua primeira rota cargueira de exportação entre o Brasil e a Europa.

O novo voo Viracopos-Recife–Bruxelas operado em aeronaves cargueiras Boeing 767-300F começa com três frequências semanais e passará a cinco em janeiro de 2026, ampliando a capacidade oferecida de 150 para até 250 toneladas por semana.

A nova operação impulsiona principalmente o transporte de perecíveis, com destaque para as mangas produzidas em Pernambuco com destino à Europa - que até então eram transportadas apenas no compartimento inferior de aeronaves de passageiros a partir de São Paulo.

“Essa nova operação reforça nosso compromisso em oferecer soluções logísticas mais próximas dos nossos clientes. Agora, os produtores de manga de Pernambuco têm acesso direto a um voo cargueiro da LATAM para a Europa, sem precisar deslocar suas mercadorias até São Paulo. Essa rota beneficia não apenas o transporte de frutas, mas todo o segmento de perecíveis da região, que passa a contar com uma alternativa mais ágil, eficiente e competitiva para chegar ao mercado europeu”, afirma Claudio Torres, diretor Comercial da LATAM Cargo na América do Sul

“Com a rota Viracopos–Recife–Bruxelas, Recife consolida-se como um corredor estratégico de exportação do Nordeste. Aproximamos produtores e empresas do mercado europeu com mais previsibilidade, menos conexões e melhor competitividade. Essa operação soma-se aos investimentos que estamos fazendo em logística no Aeroporto Internacional do Recife. A carga é vetor de desenvolvimento econômico. Ao ampliar conectividade e capacidade, avançamos no nosso objetivo de transformar Recife em um hub logístico internacional de referência”, destaca Joaquín Rodríguez, diretor-geral da Aena Brasil.

Além disso, vale destacar que o trecho inicial de Campinas/Viracopos irá oferecer capacidade para cargas superdimensionadas, produtos perigosos e embarques de grandes volumes que exigem transporte cargueiro especializado.

Exportação

Atualmente, a exportação de perecíveis do Brasil para a Europa é realizada principalmente no compartimento inferior das aeronaves de passageiros da LATAM que partem de São Paulo.

A companhia opera voos regulares de Guarulhos para Lisboa (14 frequências semanais), Madri (9 frequências semanais), Londres (7 frequências semanais), Paris (7 frequências semanais), Frankfurt (7 frequências semanais), Milão (7 frequências semanais), Roma (5 frequências semanais) e Barcelona (4 frequências semanais), além da rota Fortaleza-Lisboa, com 3 voos semanais, inaugurada neste ano.

Essa operação movimenta mais de 500 toneladas de carga por semana, com destaque principalmente para o transporte de frutas.

Com a nova rota cargueira Viracopos-Recife-Bruxelas, o envio de cargas para importantes destinos do continente europeu torna-se mais rápido e eficiente.

Liderança

Entre as rotas inauguradas recentemente estão Miami-São José dos Campos, Miami–Brasília, Amsterdam–Curitiba, Europa–Florianópolis e, agora, Viracopos-Recife-Bruxelas.

No primeiro semestre de 2025, a companhia movimentou cerca de 45 mil toneladas de cargas entre o Brasil e o exterior - principalmente pescados, frutas, cargas gerais, correio e produtos farmacêuticos, o que representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2024.

