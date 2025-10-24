A- A+

ROTAS DOMÉSTICAS Latam inaugura sete novas rotas domésticas e operação direta para Córdoba nos próximos dias No primeiro semestre de 2025, a Latam ampliou em 8,5% a sua oferta doméstica de assentos (ASK) no Brasil e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%

A Latam inicia, na próxima semana, operações em sete novas rotas domésticas. As inaugurações ampliam as opções de horários e as ligações diretas entre capitais, polos regionais e destinos turísticos. As novidades incluem também a rota direta entre São Paulo e Córdoba, na Argentina.

A ligação entre Boa Vista e São Paulo/Guarulhos terá duas frequências semanais, às terças e sábados, e se torna o voo direto mais longo do Brasil, com 4h35 de duração. A rota Brasília-Foz do Iguaçu contará com sete voos por semana, enquanto São Paulo/Congonhas-São Luís terá cinco frequências, de segunda a sexta.

Entre Guarulhos e Ribeirão Preto e entre Curitiba e o Rio/Galeão, haverá dois voos diários, todos os dias da semana. Já a rota Congonhas-Natal terá sete voos semanais, e Congonhas-Ilhéus, antes sazonal, passa a ser regular, com dois voos por semana, aos sábados e domingos.

"Cada nova rota encurta distâncias e cria caminhos mais diretos entre regiões importantes do Brasil", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam, Aline Mafra.

No primeiro semestre de 2025, a Latam ampliou em 8,5% a sua oferta doméstica de assentos (ASK) no Brasil e prevê encerrar o ano com alta entre 9,5% e 10,5%. Em 2025, inaugurou sete novas bases brasileiras: Pelotas, Fernando de Noronha, Ribeirão Preto, Campinas, Bonito, Dourados e Parnaíba.

No mercado internacional, a aérea inaugura, no próximo domingo, 26, a rota direta entre o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e o Aeroporto Internacional de Córdoba (Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella), na Argentina. A operação segue diária, com horários que conectam os hubs de voos internacionais ao hub de conexões da Latam em Guarulhos.



Veja também