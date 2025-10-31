A- A+

MALHA INTERNACIONAL Latam reforça malha internacional para 2026 e mira retorno ao Oriente Médio A companhia não divulgou qual será o destino selecionado para o possível retorno à região

A Latam vai reforçar sua malha internacional em 2026, com aumento de cerca de 6% na oferta para a América do Norte e a Europa, na comparação entre agosto de 2026 e igual mês de 2025. A companhia também estuda retomar voos para o Oriente Médio, região que deixou de atender durante a pandemia.

"Iniciamos uma avaliação profunda de operação para um destino do Oriente Médio, que potenciaria nosso alcance na Ásia reforçando nossa rede internacional", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

A companhia, contudo, não divulgou qual será o destino selecionado para o possível retorno à região. Antes da pandemia, a Latam operava voos para Tel-Aviv, em Israel, mas não necessariamente essa será a cidade escolhida.

Em paralelo, a companhia aérea está focada também em estudos de viabilidade para novos destinos na Europa e África, ainda de acordo com Mafra.

No mercado internacional, a Latam opera voos próprios do Brasil para 90 destinos no exterior, projetando crescimento de até 11% na oferta internacional. Entre as novidades, estão as rotas Fortaleza-Lisboa, Rio-Buenos Aires e Porto Alegre-Buenos Aires, assim como Florianópolis-Lima e Guarulhos-Córdoba.

América do Norte e Europa

A Latam planeja aumentar suas operações partindo de São Paulo/Guarulhos para a América do Norte no próximo ano. A partir de junho de 2026, a rota para Orlando terá 14 frequências semanais.

No mesmo mês os voos para Los Angeles ganharão uma frequência, totalizando cinco semanais, enquanto Miami terá 15 frequências semanais. Já a ligação com Boston contará com quatro frequências semanais a partir de maio.

Na Europa, a companhia terá voo diário entre Roma/Fiumicino e São Paulo a partir de junho de 2026. A rota Barcelona-São Paulo passará a ter cinco frequências semanais em abril e voos diários em junho. Já a São Paulo-Madri terá 14 frequências semanais, com início em abril.



Veja também